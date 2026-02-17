Nicolas Jackson regresará al Chelsea, ya que el Bayern de Múnich se niega a activar la cláusula de compra del contrato de cesión

Según The Times, se espera que Jackson regrese al Chelsea en junio porque no ha alcanzado el número de partidos necesarios para que el Bayern active la cláusula de obligación de compra, y es «poco probable» que el líder de la Bundesliga intente llegar a un acuerdo de traspaso permanente por separado.

El jugador de 24 años necesita acumular 40 partidos y jugar al menos 45 minutos en cada uno de ellos, pero hasta ahora solo ha disputado 22 partidos con el Bayern, alcanzando el objetivo de minutos en solo siete de ellos. La temporada de Jackson con su club también se vio interrumpida por la Copa Africana de Naciones, ya que jugó cinco partidos durante la trayectoria de Senegal hacia el título.