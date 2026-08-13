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Nicolas Jackson, dispuesto a rechazar el interés del Aston Villa y luchar por un puesto en el Chelsea bajo las órdenes de Xabi Alonso
Jackson elige quedarse en Londres
Según The Sun, el delantero del Chelsea Jackson está dispuesto a luchar por su futuro en Stamford Bridge, pese al importante interés del Aston Villa y de varios clubes de España. El delantero de 25 años ha regresado a la dinámica de los Blues tras su gira de pretemporada por Asia, donde, según se dijo, quedó profundamente impresionado por los métodos del nuevo entrenador Alonso.
Aunque se espera que el mercado de fichajes se anime en los últimos días de la ventana, la postura actual de Jackson es una clara declaración de intenciones a la jerarquía del Chelsea. A diferencia del verano anterior, cuando las llegadas de Liam Delap y Joao Pedro le hicieron caer en el orden de preferencia y entrar en una lucha por apariciones desde el banquillo, el exjugador del Villarreal ahora confía en poder desempeñar un papel clave.
- AFP
Unai Emery mantiene el interés
A pesar del deseo de Jackson de quedarse en Londres, el Aston Villa sigue siendo una amenaza persistente en la carrera por su fichaje. Unai Emery nunca ha ocultado su admiración por el delantero senegalés, ya que fue el entrenador que originalmente le dio su oportunidad de irrumpir en el fútbol europeo.
El interés desde Villa Park no es el único factor externo, ya que un gran club español no identificado también ha realizado consultas formales sobre la disponibilidad del delantero. Con el mercado acercándose a su conclusión, estos clubes siguen de cerca la situación, listos para lanzarse si el Chelsea decide tomar una dirección diferente.
El viaje de Jackson de Stamford Bridge a Múnich
Jackson se incorporó al Chelsea en el verano de 2023 procedente del Villarreal, de la Liga española, por una cantidad cifrada en 32 millones de libras y con un contrato de ocho años. Sin embargo, le costó afianzarse por completo en el once inicial, y disputó 81 partidos con el Chelsea, en los que marcó 30 goles y dio 12 asistencias.
El verano pasado fue cedido al Bayern de Múnich. Durante su etapa en Alemania, jugó 34 partidos, marcó 11 goles y repartió cuatro asistencias, ayudando al club a conquistar el doblete nacional de liga y copa, aunque el Bayern finalmente decidió no hacer permanente su fichaje.
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Regresos de los internacionales y próximos partidos
Durante su etapa en el Chelsea, Jackson conquistó tanto la UEFA Conference League en la temporada 2024-25 como el Mundial de Clubes de la FIFA de 2025. El delantero regresa a Londres tras sus compromisos internacionales con Senegal en el Mundial de este verano, donde su equipo cayó eliminado en dieciseisavos de final ante Bélgica, aunque sí logró dar una asistencia en su partido contra Noruega.
Mientras tanto, el Chelsea continúa con su preparación de pretemporada y se enfrentará a la Real Sociedad en un amistoso el sábado. Después, el conjunto londinense arrancará su campaña de la Premier League con un partido a domicilio ante el Fulham el 24 de agosto.
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