Nico Williams quiere un contrato de por vida con el Athletic Club y desmiente nuevos rumores de traspaso

El delantero ha sufrido una temporada nacional muy difícil, marcada por graves problemas físicos, entre ellos un doloroso episodio de osteítis púbica que le impidió jugar una semifinal europea clave. Tras recuperarse, una lesión muscular, sufrida ante el Valencia, le obligó a perderse tres partidos consecutivos contra el Espanyol, el Celta de Vigo y el Real Madrid, aunque el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, mantuvo plena confianza en sus capacidades.

Williams añadió: «Hay lesiones que te dejan destrozado. La pubalgia es increíblemente frustrante porque un día ves la luz al final del túnel y al día siguiente te sientes fatal. Puede prolongarse indefinidamente, pero ya me he recuperado de eso.

Esta lesión es diferente: tiene un plazo de recuperación fijo de tres o cuatro semanas. Ahora me siento bien, aunque existe riesgo de recaída si el músculo se fatiga. El entrenador nos transmite tranquilidad y confianza.

«El plan era que tuviera unos minutos para recuperar el ritmo de partido, algo clave. El entrenador me los dio y estoy muy agradecido por la oportunidad y por seguir recuperando mi nivel».