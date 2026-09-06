Según Marca, Nico Williams impulsó la segunda victoria del Athletic Club en la temporada de LaLiga, abriendo el marcador en un triunfo por 3-0 contra el Atlético de Madrid en San Mamés. El Athletic firmó un impresionante arreón de un minuto al inicio de la segunda parte para desmantelar al equipo de Diego Simeone.

Nico marcó de cabeza el primero después de que un disparo de su hermano, Iñaki Williams, fuera desviado hacia el área.

Segundos después, Nico e Iñaki combinaron en un rápido contraataque para asistir a Robert Navarro en el segundo gol del Athletic, antes de que Oihan Sancet añadiera un tercero al final para completar la victoria.