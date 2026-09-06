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Nico Williams pone fin a su sequía liguera mientras el Athletic Club derrota al Atlético de Madrid por 3-0
Nico Williams lidera la victoria del Athletic
Según Marca, Nico Williams impulsó la segunda victoria del Athletic Club en la temporada de LaLiga, abriendo el marcador en un triunfo por 3-0 contra el Atlético de Madrid en San Mamés. El Athletic firmó un impresionante arreón de un minuto al inicio de la segunda parte para desmantelar al equipo de Diego Simeone.
Nico marcó de cabeza el primero después de que un disparo de su hermano, Iñaki Williams, fuera desviado hacia el área.
Segundos después, Nico e Iñaki combinaron en un rápido contraataque para asistir a Robert Navarro en el segundo gol del Athletic, antes de que Oihan Sancet añadiera un tercero al final para completar la victoria.
- AFP
Williams elogia al «espectacular» Terzic
El gol supuso el primer tanto liguero de Nico desde mayo, cuando marcó dos en una victoria sobre el Alavés. Tras el pitido final, el joven extremo elogió al entrenador Edin Terzic por transformar el planteamiento táctico del equipo.
"El entrenador que tenemos es espectacular, y se nota en el campo", dijo Nico. "Nos ha inculcado muchas cosas nuevas que estamos asimilando perfectamente".
"En la segunda parte, realmente nos metió en el partido con una gran charla en el vestuario", añadió Nico. "Estamos muy contentos con el estilo de juego del entrenador".
Terzic elogia el coraje del equipo
Terzic expresó su satisfacción por cómo su plantilla ejecutó el plan de partido ante una oposición de élite. El técnico alemán elogió a la afición en San Mamés y destacó el coraje mostrado por sus jugadores tras un susto inicial, cuando Kang-In Lee estrelló el balón en el poste.
El Athletic se ajustó con inteligencia a lo largo del partido, pasando a una línea de tres en defensa en la segunda parte para contener los cambios tácticos del Atlético.
«Veo a un equipo que siempre está preparado para luchar por la victoria», dijo Terzic. «Para mí, lo más importante ha sido cómo reaccionamos... mostramos verdadero coraje».
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El foco se desplaza hacia el Elche
La victoria asegura dos triunfos consecutivos para el Athletic Club, lo que aporta un fuerte impulso mientras sigue ganando consistencia en la clasificación liguera.
Nico subrayó que los tres puntos supieron muy bien tras su reciente triunfo a domicilio, dando a la plantilla confianza en la visión a largo plazo de Terzic.
Terzic insistió en que el equipo centrará de inmediato su atención en el encuentro de liga del sábado ante el Elche CF, con la intención de dar continuidad a su gran momento de forma.
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