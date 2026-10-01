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Nico Williams, obligado a retirarse de la convocatoria de España tras sufrir la estrella del Athletic Club un revés por una lesión en el muslo
Golpe por lesión para España
Williams se ha visto obligado a abandonar la concentración de la selección española tras sufrir una lesión muscular en el muslo izquierdo. El extremo del Athletic Club comunicó el problema después del reciente encuentro de España contra Croacia en Sevilla, lo que siembra dudas inmediatas sobre su participación en los compromisos internacionales restantes del actual parón. Pese a las esperanzas iniciales de que el problema pudiera remitir con descanso, el jugador no pudo participar en la sesión de entrenamiento programada para el jueves.
La baja de Williams supone un golpe importante para el seleccionador Luis de la Fuente, que ha confiado mucho en la velocidad y la creatividad del joven en las bandas. Los servicios médicos realizaron una evaluación exhaustiva del estado físico del jugador durante el periodo de descanso de la plantilla, pero la persistencia del dolor en la pierna hizo necesaria su retirada formal.
- AFP
La sólida posición de España en la Nations League
Williams jugó 55 minutos en la victoria de España en su estreno en la Nations League ante Inglaterra en Wembley, que terminó con un trepidante 3-2. Después, el extremo del Athletic Club salió desde el banquillo para disputar 22 minutos en el posterior triunfo por 4-1 sobre Croacia, dejando su huella en el partido al marcar un gol.
España lidera actualmente el Grupo 3 de la Liga A de la Nations League con un pleno de seis puntos en sus dos primeros partidos. Inglaterra es segunda, por delante de la tercera, Croacia, gracias a la diferencia de goles, con tres puntos ambas, mientras que Chequia sigue colista del grupo y aún no ha sumado ningún punto.
La creciente lista de lesionados de España
Tras unas evaluaciones exhaustivas del equipo médico de la Federación Española, se tomó la decisión de liberar de la concentración de la selección al extremo, que ha marcado 7 goles en 38 partidos internacionales con su país, para que pueda centrarse en su rehabilitación. Los servicios médicos del Athletic Club estuvieron plenamente informados durante todo el proceso, y el jugador se someterá ahora a más tratamiento y recuperación bajo la supervisión directa de su club.
Este contratiempo supone otro duro golpe para España durante una exigente ventana internacional de cuatro partidos. La estrella del Athletic Club se convierte en el tercer jugador obligado a abandonar la convocatoria, uniéndose al defensa Eric Garcia, que sufrió un problema en la rodilla izquierda, y a Alejandro Grimaldo, que fue baja por problemas musculares.
- Getty Images Sport
Próximos partidos y calendario restante de la fase de grupos
España se dispone a recibir a Chequia el sábado en Oviedo antes de viajar para enfrentarse a Croacia el martes en el último partido del actual parón internacional. La Roja completará después su campaña en el Grupo 3 de la Liga A con los dos encuentros restantes de la fase de grupos programados para noviembre.
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