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Nico Williams evita una lesión grave y podría reincorporarse a tiempo para la eliminatoria mundialista de España
Las pruebas descartan una lesión grave en el tendón
El Athletic Club y la selección española respiran aliviados tras conocer los resultados de las pruebas médicas de Williams.
La resonancia magnética del lunes descartó daños graves en el tendón isquiotibial, confirmando que no hay lesión en el tendón. Este era el principal temor de los médicos del club y del cuerpo técnico de la selección tras su salida en la primera parte del partido de La Liga en San Mamés.
Según Marca, necesitará unas tres semanas de recuperación, lo que permite a Luis de la Fuente respirar tranquilo: el MVP de la final de la Euro 2024 podría entrar en la lista del Mundial.
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El debut de España en el Mundial ya se acerca
Su rápida recuperación le permitiría jugar el 15 de junio ante Cabo Verde en el debut mundialista de España. Quizá se pierda el amistoso contra Irak el 4 de junio, pero se unirá a la concentración en Estados Unidos.
De la Fuente estaba dispuesto a esperarlo aunque se perdiera los dos primeros partidos de la fase de grupos, pero ahora eso quizá no sea necesario.
Pese a ello, el cuerpo técnico podría reintegrarlo de forma gradual, aunque su presencia desde el inicio del torneo ya no se descarta.
España lidia con una lista de lesionados cada vez más larga.
De la Fuente afronta un periodo de incertidumbre con varios de sus principales recursos ofensivos. Además de la preocupación por Nico, el seleccionador español vigila de cerca el estado físico de Lamine Yamal y Mikel Merino, quienes también han sufrido pequeñas molestias.
El cuerpo técnico trabaja sin descanso para que el núcleo del equipo que triunfó en Alemania llegue en óptimas condiciones al Mundial.
A ellos se suma Víctor Muñoz, con una leve lesión en la pantorrilla, la menos grave del grupo pese a ser su incorporación reciente.
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Los cambios del Athletic Club al final de la temporada
Para el Athletic Club la noticia es agridulce: celebran que su jugador estrella evite una baja prolongada, pero la lesión margina a Nico del tramo final de LaLiga.
Ernesto Valverde buscará alternativas en las bandas mientras los Leones intentan cerrar la temporada con fuerza sin su amenaza ofensiva más explosiva.