El Athletic Club y la selección española respiran aliviados tras conocer los resultados de las pruebas médicas de Williams.

La resonancia magnética del lunes descartó daños graves en el tendón isquiotibial, confirmando que no hay lesión en el tendón. Este era el principal temor de los médicos del club y del cuerpo técnico de la selección tras su salida en la primera parte del partido de La Liga en San Mamés.

Según Marca, necesitará unas tres semanas de recuperación, lo que permite a Luis de la Fuente respirar tranquilo: el MVP de la final de la Euro 2024 podría entrar en la lista del Mundial.