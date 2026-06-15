En la Eurocopa 2024, Williams fue una revelación. Junto al entonces adolescente Lamine Yamal, formó una dupla de extremos que entusiasmó a todos. Su estilo espectacular y sus regates fulgurantes lo hicieron brillar. Además, su talento fue decisivo: con 21 o 22 años, combinó brillantes acciones individuales con un gran aporte al grupo.

España acabó ganando la Euro y Williams, autor del primer gol en la final ante Inglaterra, fue nombrado mejor jugador del partido. «Todavía no somos conscientes de lo logrado», declaró en Berlín. «Esto es para todos los que creyeron en mí desde el principio. [...] La gente ahora me conoce mejor y me muestra mucho respeto. Lo valoro mucho. Trabajo duro para ser uno de los mejores en mi posición».

Durante la Eurocopa de Alemania se le consideró uno de los mejores extremos del planeta. Por eso, pocos imaginaban que, a sus 23 años, seguiría en Bilbao a puertas del Mundial 2026, y menos aún que hoy esté lejos de los mejores en su posición.