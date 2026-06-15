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Nico WilliamsGetty Images
Oliver Maywurm

Traducido por

Nico Williams, antiguo objetivo del Bayern de Múnich, viene de una temporada desastrosa y ahora afronta una encrucijada en el Mundial

World Cup
FEATURES
España vs Cabo Verde
España
N. Williams

En la Eurocopa 2024 alcanzó su cima, pero su fichaje por un grande fracasó dos veces. Hoy, Nico Williams está lejos de los mejores.

Nico Williams deja atrás dos veranos turbulentos. En 2024 deslumbró sobre el campo; en 2025 acaparó portadas por asuntos ajenos al juego. Este 2026 puede definir su futuro.

Tras brillar en 2024 y vivir un 2025 alejado de los focos, el futuro del extremo del Athletic de Bilbao se juega ahora: ¿confirmará su talento o caerá en el olvido?

  • En la Eurocopa 2024, Williams fue una revelación. Junto al entonces adolescente Lamine Yamal, formó una dupla de extremos que entusiasmó a todos. Su estilo espectacular y sus regates fulgurantes lo hicieron brillar. Además, su talento fue decisivo: con 21 o 22 años, combinó brillantes acciones individuales con un gran aporte al grupo.

    España acabó ganando la Euro y Williams, autor del primer gol en la final ante Inglaterra, fue nombrado mejor jugador del partido. «Todavía no somos conscientes de lo logrado», declaró en Berlín. «Esto es para todos los que creyeron en mí desde el principio. [...] La gente ahora me conoce mejor y me muestra mucho respeto. Lo valoro mucho. Trabajo duro para ser uno de los mejores en mi posición».

    Durante la Eurocopa de Alemania se le consideró uno de los mejores extremos del planeta. Por eso, pocos imaginaban que, a sus 23 años, seguiría en Bilbao a puertas del Mundial 2026, y menos aún que hoy esté lejos de los mejores en su posición.

    • Anuncios
  • Nico WilliamsGetty Images

    ¿Rechazó Nico Williams al Barcelona en 2024 por una promesa a su hermano?

    Tras la Eurocopa 2024, Williams pudo fichar por el Barcelona, su destino soñado. Pero optó por seguir en el Athletic, donde juega desde los 12 años.

    Una de las razones fue la promesa que le hizo a su hermano mayor, Iñaki, también jugador del club: deseaba compartir un año más de cancha y, sobre todo, disputar la final de la Europa League 2025 en Bilbao, con la ilusión de celebrar un título internacional en casa, en San Mamés. Llegaron lejos: en la ida de semifinales Williams marcó dos veces, pero el Bilbao cayó ante el Manchester United.

    Antes, en la vuelta de octavos contra la Roma, su doblete remontó el 1-2 de la ida y llevó el marcador global a un 3-1. En conjunto, la temporada 2024/25 fue decente, aunque no brilló como se esperaba tras su gran Eurocopa, y las lesiones le afectaron cada vez más.

    Aun así, en verano de 2025 volvió a ser codiciado: el Barça y el Bayern, que acabó fichando a Luis Díaz, lo tantearon. El campeón alemán le ofreció un alto salario, pero sus esfuerzos fueron en vano.

  • Nico Williams: «La puerta del Barça se ha cerrado para siempre»

    El deseo de Williams de cambiar de aires molestó en Bilbao. Unos desconocidos grafitaron un mural donde aparecía con su hermano Iñaki y le escribieron: «Tanto si te vas como si te quedas, has perdido nuestro respeto». El Athletic le mostró apoyo, pero él prefería volver al Barça.

    Por eso rechazó una primera oferta de renovación y, a finales de junio de 2025, se habló de un precontrato con el Barça, donde esperaba jugar con su amigo Yamal y encajar en el estilo de Hansi Flick.

    Sin embargo, a principios de julio de 2025 se confirmó que no iría al Barça, que ya lo esperaba. Finalmente renovó con el Athletic hasta 2035. En el vídeo de la renovación, Williams aludió a las pintadas y añadió «2035» sobre su imagen.

    «A la hora de tomar decisiones, lo más importante para mí es escuchar a mi corazón», dijo Williams en el vídeo de anuncio publicado en Instagram. «Estoy donde quiero estar, con mi gente. Este es mi hogar». En Barcelona la decisión provocó gran decepción: al parecer, el internacional español ni siquiera rechazó personalmente la oferta, lo que cerró para siempre la puerta del Barça.

  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams ha tenido una temporada desastrosa

    Tras no poder fichar por el club de sus sueños, Williams se centró en las ventajas de seguir en Bilbao. «Tenemos una temporada larga con grandes retos, como la Liga de Campeones. ¿Qué hay más bonito que jugarla con el club de mi vida? Quiero seguir haciendo historia», declaró tras su renovación.

    Tras brillar con España en la semifinal de la Liga de Naciones contra Francia en junio de 2025, con un gol y una asistencia en la victoria 5-4 sobre la Equipe Tricolore, Williams buscó revertir el malestar que a veces reinaba en Bilbao por su deseo de marcharse y recuperar su papel de referente. Sobre todo porque tenía muchas ganas de jugar la Liga de Campeones.

    La temporada 2025/26 empezó de forma brillante: en la primera jornada marcó un gol y dio dos asistencias en la victoria 3-2 sobre el Sevilla, pero pronto sus momentos destacados se redujeron. En la Champions, donde el Bilbao quedó eliminado tras la fase de grupos, solo fue titular dos veces por lesión. Disputó tres partidos y sus primeras actuaciones en la máxima competición pasaron desapercibidas.

    La ingle, en especial, le causó problemas y, dado que su juego se basa en la agilidad, los cambios de dirección y el control del balón, cualquier limitación física mermó su rendimiento. Así, Williams no pudo brillar y pasó la temporada luchando por recuperarse. En la última jornada se lesionó el muslo y, durante un tiempo, temió perderse el Mundial 2026.

  • ¿Podrá Nico Williams volver a brillar en el Mundial?

    Williams jugó por última vez con la selección en septiembre de 2025, en la victoria 6-0 sobre Turquía en la eliminatoria mundialista. Una lesión lo marginó varias semanas.

    Aun así, el seleccionador Luis de la Fuente lo incluyó en la lista para el Mundial, consciente de su importancia en la Eurocopa y pese a los problemas físicos.

    Al igual que Lamine Yamal, lesionado en abril, Williams ha vuelto hace poco a los entrenamientos. Ya superó sus problemas de muslo, aunque su presencia en el debut del lunes ante Cabo Verde aún no está confirmada. De estar en forma, su velocidad lo convierte en una opción clave para la banda.

    De estar al 100 %, su velocidad lo mantendría como primera opción. ¿Será este verano un nuevo torbellino positivo para Williams?

  • Nico Williams: sus participaciones en torneos con la selección española hasta la fecha

    Mundial 2022:


    Partidos disputados

    4

    Goles

    0

    Asistencias

    0

    Resultados

    Octavos de final

    Eurocopa 2024:


    Partidos jugados

    6

    Goles

    2

    Asistencias

    1

    Resultado

    Campeón de Europa


World Cup
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