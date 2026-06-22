Nico Schlotterbeck sigue «asimilando» el duro golpe que supone su lesión, tras la baja del defensa alemán para el Mundial

El defensa alemán Schlotterbeck se ha pronunciado por primera vez tras confirmar su lesión, que le excluye del Mundial. El central del Borussia Dortmund estará de baja al menos dos meses por una rotura del ligamento medial del tobillo izquierdo.

Con 29 partidos internacionales, se lesionó en el triunfo por 2-1 ante Costa de Marfil: intentó seguir, pero tuvo que retirarse al descanso. Una resonancia confirmó la gravedad y su ausencia del resto del torneo.