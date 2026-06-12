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Nico Schlotterbeck Dortmund 2026Getty
Adhe Makayasa

Traducido por

Nico Schlotterbeck reacciona al interés del Real Madrid, mientras José Mourinho quiere activar la cláusula de rescisión del central del Borussia Dortmund

Fichajes
N. Schlotterbeck
J. Mourinho
Real Madrid
Primera División
Borussia Dortmund
Bundesliga

Nico Schlotterbeck, defensa del Borussia Dortmund, ha respondido al interés del Real Madrid, que busca activar su cláusula de rescisión. Aunque el central alemán renovó hasta 2031, una cláusula especial de salida alerta a Real Madrid y Liverpool de cara al mercado estival.

  • El Madrid se interesa por la estrella del Dortmund

    Mourinho quiere activar la cláusula de rescisión de Schlotterbeck, valorada entre 50 y 60 millones de euros. Según Sky Sport y SPORT BILD, el Real Madrid ya contactó a su representante para negociar un traspaso en verano. La cláusula solo aplica a tres clubes de élite: Liverpool y Real Madrid son dos de ellos.

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  • Germany Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Schlotterbeck aboga por una perspectiva internacional

    En la concentración de la selección alemana en Estados Unidos, víspera de su debut, Schlotterbeck respondió a las especulaciones. Reconoció los rumores que lo vinculan con grandes clubes españoles, pero el defensa de 26 años reiteró que su foco está en el equipo de Julian Nagelsmann.

    «Sí, claro que te enteras por los medios, pero, como dije hace semanas, ahora estoy totalmente centrado en el Mundial y en el primer partido. En Catar vimos cómo puede acabar un debut así. Es extremadamente importante, así que, aunque lo sepa, no ocupa mi cabeza», afirmó.

  • Matthaus defiende una cláusula controvertida

    Aunque la cláusula de rescisión generó críticas de algunos aficionados del Dortmund, la leyenda alemana Lothar Matthäus defendió el acuerdo como un compromiso lógico para ambas partes.

    Matthäus subrayó que la renovación protege la economía del Dortmund y mantiene las ambiciones del jugador, sobre todo ante el interés pasado de rivales como el Bayern de Múnich. «Siempre se trató de que él quisiera dar el siguiente paso.

    Al mismo tiempo, está comprometido con el Borussia Dortmund. Pero si el Real Madrid llama, conviene dejar una rendija abierta».

  • Germany Media Day And Training SessionGetty Images Sport

    Los resultados iniciales marcan el rumbo futuro

    Schlotterbeck afrontará una prueba inmediata este domingo, cuando forme parte del once inicial junto a Jonathan Tah en el primer partido de la fase de grupos de Alemania contra Curazao en Houston. Una buena actuación en el torneo acelerará la pugna por su fichaje entre el Madrid y el Liverpool cuando se abra el mercado.

    El Dortmund se prepara para recibir una oferta por su defensa estrella y ya busca posibles sustitutos para reforzar la zaga de cara a la próxima temporada.