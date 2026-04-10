¡Nico Schlotterbeck ficha por fin! El Borussia Dortmund confirma la renovación de su contrato a largo plazo, lo que supone un revés para el Real Madrid en el mercado de fichajes

Schlotterbeck no tomó a la ligera la decisión de renovar por cinco años. A pesar del interés de otros equipos, el defensa está convencido de que el proyecto de Dortmund es el mejor entorno para alcanzar su máximo nivel y, por fin, devolver los grandes títulos a la apasionada afición del club.

Tras las negociaciones, Schlotterbeck afirmó: «Estoy muy contento de haber renovado en el BVB. Me tomé mi tiempo porque es una decisión importante».

«Tuvimos buenas conversaciones y no fue un proceso de una o dos semanas. Los responsables me mostraron un plan sólido y sé lo que tengo aquí. Mi objetivo es ganar títulos con el Dortmund», añadió.