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¡Nico Schlotterbeck ficha por fin! El Borussia Dortmund confirma la renovación de su contrato a largo plazo, lo que supone un revés para el Real Madrid en el mercado de fichajes
Acabar con los rumores sobre su salida
El anuncio pone fin a la incertidumbre sobre el futuro del jugador de 26 años. Las largas negociaciones contractuales habían complicado a la directiva del BVB, y los aficionados temían su salida este verano ante el interés de Real Madrid, Bayern de Múnich y otros. Al firmar hasta 2031, Schlotterbeck ha acallado esos rumores.
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La ampliación de Schlotterbeck se considera clave
En la sede del club, el director general Carsten Cramer resaltó la importancia del acuerdo: «La renovación de Nico Schlotterbeck es crucial. Es muy valioso para nosotros, tanto como jugador como persona. Nico sabe lo que tiene aquí: es muy apreciado y forma parte de un proyecto en crecimiento. Por eso estamos muy contentos de haber ampliado su contrato, que vencía el año que viene, antes de lo previsto».
Líder en el corazón de la defensa
Schlotterbeck, fichado del Friburgo en 2022, se ha vuelto imprescindible para el Dortmund. En 155 partidos con el club ha marcado 10 goles y dado 18 asistencias. También ha sido convocado 25 veces con Alemania, afianzándose como uno de los mejores centrales de Europa.
El director deportivo, Lars Ricken, respiró aliviado tras cerrar el acuerdo antes del tramo final de la temporada: «Hemos logrado nuestro objetivo. Nico es un líder en el BVB y en la selección. Nos alegra verle de nuevo al máximo nivel tras su grave lesión; eso muestra su fuerza de voluntad y su clase».
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Compromiso con el proyecto de Dortmund
Schlotterbeck no tomó a la ligera la decisión de renovar por cinco años. A pesar del interés de otros equipos, el defensa está convencido de que el proyecto de Dortmund es el mejor entorno para alcanzar su máximo nivel y, por fin, devolver los grandes títulos a la apasionada afición del club.
Tras las negociaciones, Schlotterbeck afirmó: «Estoy muy contento de haber renovado en el BVB. Me tomé mi tiempo porque es una decisión importante».
«Tuvimos buenas conversaciones y no fue un proceso de una o dos semanas. Los responsables me mostraron un plan sólido y sé lo que tengo aquí. Mi objetivo es ganar títulos con el Dortmund», añadió.