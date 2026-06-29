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Nico Paz se queda, pues el Real Madrid mantiene la opción de recompra del jugador argentino
Se ha alcanzado un acuerdo oficial para la temporada 2026-27
Paz seguirá en Italia tras el acuerdo entre el Madrid y el Como para que juegue con el equipo lariano en la temporada 2026-27. El centrocampista de 21 años, clave para el Como, continuará su progresión en un entorno familiar.
El club español emitió un comunicado confirmando el acuerdo, que se cerró tras el deseo del jugador de quedarse. Esta continuidad refuerza al Como, que quiere consolidar sus recientes éxitos con su joven estrella.
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Madrid protege sus intereses futuros
El acuerdo permite a Paz seguir creciendo en la Serie A, pero el Real Madrid se asegura el control de su futuro. Una cláusula específica deja en manos del club blanco la decisión final sobre su próximo paso, si quieren traerlo de vuelta.
El comunicado oficial añade: «El acuerdo, suscrito a petición del jugador, establece que el Real Madrid se reserva una opción unilateral para readquirir los derechos sobre las prestaciones deportivas de Nico Paz para la temporada 2027-2028». Esta cláusula muestra que el club le sigue considerando un posible activo para su primer equipo.
Impresionante actuación individual en Italia
Desde su llegada a la península, Paz ha superado todas las expectativas: de canterano prometedor a figura dominante de la Serie A. Sus números de élite reflejan su peso en las transiciones ofensivas y en la creación en el último tercio.
En 75 partidos entre Serie A y Coppa Italia ha marcado 19 goles y dado 17 asistencias, cifras que reflejan su papel como rematador letal y creador de juego y lo consolidan como uno de los centrocampistas ofensivos más peligrosos de la división y una pieza clave del Como.
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Fábregas gana la batalla por retener a Paz
Paz fue clave en la histórica campaña del Como, que acabó con la clasificación para la Liga de Campeones en la última jornada de la Serie A. Por eso, Fábregas quiere retener al joven argentino pese a los intentos del Inter de Milán por ficharlo este verano.
Su firmeza refleja la admiración que el técnico siente desde hace tiempo por el centrocampista, a quien ya describió como «un jugador muy importante para nuestro crecimiento. Nosotros crecimos con él y él creció con nosotros».