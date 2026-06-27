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El Como italiano ha logrado un impresionante golpe de efecto en el mercado de fichajes al aceptar una oferta de 60 millones de euros del Real Madrid para retener al mediapunta argentino Nico Paz. El ambicioso club de la Serie A ha logrado hacer frente con éxito al interés de otros equipos para mantener a su emblemático centrocampista a orillas del lago, aunque el gigante español se ha asegurado, en el proceso, una cláusula de recompra considerablemente más elevada.