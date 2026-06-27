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¡Nico Paz se queda! El Como acepta los 60 millones de euros del Real Madrid, que incluye una cláusula de recompra mejorada
Cómo garantizar el futuro de Paz
Según La Gazzetta dello Sport, el Como ha recomprado a Paz al Real por 60 millones de euros. El club italiano actuó rápido para evitar que el gigante español ejerciera su opción de recompra a menor coste. Así, el talentoso mediapunta argentino se queda una temporada más a orillas del lago, reforzando al equipo para su debut en la Liga de Campeones.
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Talisman se compromete con el proyecto
Paz, de 21 años, ha sido clave para el Como las dos últimas temporadas. La pasada temporada marcó 12 goles en la Serie A y llevó al club a la Liga de Campeones. El Madrid pensaba activar su cláusula, y el Inter ofrecía una cifra elevada, pero el Como actuó rápido y por ahora se queda con Cesc Fábregas.
El Madrid conserva el control sobre el futuro
Las complejas negociaciones obligaron a revisar el acuerdo inicial que llevó al canterano a Italia por solo 6 millones de euros hace dos veranos. En ese acuerdo, el club se reservó el 50 % de la plusvalía y cláusulas de recompra escalonadas; la segunda, de 10 millones, vencía el martes. Para obtener liquidez inmediata y financiar el proyecto de José Mourinho, el Madrid negoció un nuevo paquete de 60 millones en cuatro plazos anuales y fijó una opción de recompra de 80 millones para el próximo verano.
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Nos espera la prueba de la Liga de Campeones
El Como debe equilibrar esta gran inversión con el Juego Limpio Financiero mientras construye una plantilla competitiva para una exigente temporada en varios frentes. Conservar a su gran estrella anima a la afición de cara a la inédita aventura europea en el Stadio Sinigaglia. Ahora la clave está en el mercado de verano, donde la directiva buscará reforzar la defensa para completar el mediocampo de estrellas de Fábregas.