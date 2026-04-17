Getty
Traducido por
Nico Paz desmiente los rumores sobre su fichaje por el Inter y habla sobre su futuro en el Real Madrid, mientras la estrella del Como brilla bajo la batuta de Cesc Fábregas
El centrocampista niega haber tenido contacto con los nerazzurri
Paz ha hablado sobre los rumores que rodean su futuro, mientras el Como se prepara para una fase decisiva de la temporada. El creativo centrocampista podría fichar por el Inter, con el que lucha por un puesto en la final de la Coppa Italia.
- Getty Images Sport
La orientación de Fábregas resulta decisiva
A pesar de su gran temporada en Italia, el jugador de 21 años rechazó los rumores y afirmó que está totalmente centrado en el Como.
«Nunca ha habido nada con los nerazzurri», declaró a Sport Mediaset. Sobre su futuro y un posible regreso al Bernabéu, añadió: «¿Volver al Real Madrid? Ahora mismo no lo estoy pensando; estoy centrado al 100 % en el Como. Estamos haciendo una buena temporada; sinceramente, no esperábamos que fuera tan buena. Quiero darlo todo, y luego ya veremos qué pasa en el futuro».
Aunque el Inter no está en sus planes inmediatos, el Real Madrid sigue de cerca la evolución de este canterano. Se informa que los blancos conservan una cláusula de recompra sobre el argentino, y su buen rendimiento en Italia sugiere que un regreso a la capital española este verano podría estar sobre la mesa.
La orientación de Fábregas resulta decisiva
La influencia de Fábregas ha sido clave en el año de consagración del centrocampista. La antigua estrella del Arsenal y del Barcelona ha implantado un estilo de juego abierto en el Como, que ha brindado al joven la plataforma perfecta para destacar en una posición central.
Al explicar el impacto de su entrenador, Paz dijo: «¿Fábregas? Ha sido el factor más importante. Tiene mucha fe en nosotros: es un entrenador joven, alguien que vive para el fútbol y me permite jugar como quiero. Eso es crucial».
- Getty Images Sport
El Como se juega una final histórica
Paz se ha mantenido con los pies en la tierra, priorizando los minutos en el primer equipo sobre un regreso prematuro a un grande. Su prioridad es el partido de vuelta contra el Inter en semifinales de la Coppa Italia. Tras el 0-0 de la ida y la reciente derrota 4-3 en la Serie A, busca revancha y un lugar en la final. Antes, enfrentará al Sassuolo.