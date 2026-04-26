Nico Paz, del Como, fue trasladado al hospital tras sufrir una lesión en la cabeza en el partido de la Serie A contra el Génova

Según Football Italia, Paz vivió un momento aterrador el domingo por la tarde en el Estadio Luigi Ferraris. El joven de 21 años brillaba en el campo hasta que chocó frontalmente con el defensa del Genoa Alessandro Marcandalli en la primera parte. Paz se acercó varias veces a la banda para avisar al equipo médico de que veía borroso por un ojo. Al descanso fue reemplazado por Maxence Caqueret y trasladado de inmediato a un hospital para someterse a pruebas exhaustivas.