Abrirse paso en el primer equipo del Manchester City es, sin duda, uno de los desafíos más difíciles del fútbol mundial, y exige mucho más que simple talento técnico natural. La transición de promesa del fútbol base a estrella consolidada del primer equipo requiere una enorme disciplina táctica, fortaleza mental y disposición para adaptarse a los estándares de entrenamiento más rigurosos del fútbol moderno.

Para O'Reilly, ese camino culminó en una sensacional temporada de eclosión el curso pasado, una racha de rendimiento que le valió el prestigioso premio al Jugador Joven del Año de la PFA, con el lateral izquierdo de 21 años afianzando claramente su condición de uno de los defensas jóvenes más ilusionantes de Europa.

Sin embargo, su camino hacia el estrellato a las órdenes del exentrenador Guardiola no estuvo exento de obstáculos, y necesitó un serio baño de realidad para llevar su juego a un nivel de élite.