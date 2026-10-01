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Nico O'Reilly, baja de la selección de Inglaterra por lesión, mientras el lateral izquierdo del Manchester City regresa a su club para ser evaluado
Concentración internacional interrumpida prematuramente para la joven promesa del City
Las esperanzas de O'Reilly de tener un impacto sostenido durante la actual ventana internacional se han visto truncadas tras un desafortunado incidente en un entrenamiento. El canterano del Manchester City, que dio con éxito el salto a un papel en el primer equipo bajo las órdenes del exentrenador Pep Guardiola, fue una ausencia destacada en la reciente victoria de Inglaterra sobre Chequia y ahora ha sido liberado oficialmente de la concentración para regresar a Mánchester.
La Federación Inglesa confirmó la noticia mediante una actualización oficial y explicó que el polivalente defensa no estaría disponible para los próximos partidos de la Nations League. «Nico O'Reilly ha regresado al Manchester City y no participará en los próximos partidos de la UEFA Nations League», decía el comunicado. «No está previsto convocar a más sustitutos mientras Inglaterra se prepara para enfrentarse a Croacia en Rijeka el sábado antes de regresar a Wembley para medirse a Chequia el martes».
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Un mercado complicado para el polivalente lateral izquierdo
Ha sido un periodo exigente para O'Reilly, que tuvo un papel destacado en el partido inaugural de Inglaterra en la Nations League contra España en Wembley. Aunque disputó los 90 minutos en ese duelo de alta exigencia, por desgracia estuvo implicado en la jugada previa al gol del empate que permitió a los visitantes volver al partido y que acabó derivando en una derrota por 3-2 de Inglaterra.
Inglaterra es actualmente segunda del Grupo 3 de la Liga A de la Nations League con tres puntos, por delante de la tercera, Croacia, por diferencia de goles. España lidera el grupo con un pleno de seis puntos, mientras que Chequia sigue colista de la clasificación sin haber sumado un solo punto.
La disponibilidad en Anfield, muy en duda
Los aficionados del Manchester City seguirán de cerca la situación mientras su equipo se prepara para un viaje crucial a Anfield para enfrentarse al Liverpool. O'Reilly ha participado en seis partidos entre todas las competiciones esta temporada y ha dado una asistencia, por lo que su posible ausencia supone una preocupación importante para la profundidad de la plantilla.
Se espera que la próxima visita a Merseyside, el 11 de octubre, sea especialmente intensa, con el Manchester City liderando la clasificación de la Premier League con un pleno de 15 puntos, mientras que el Liverpool es sexto con nueve. Sumado a las recientes novedades sobre la investigación de la Premier League sobre los asuntos financieros del City y al ambiente, que está garantizado que será atronador en Anfield, contar con una plantilla al completo será vital para el Manchester City.
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Surgen oportunidades en otras posiciones de la plantilla
Aunque la baja de O'Reilly es un contratiempo para el jugador, abre una oportunidad clara para otros talentos dentro de la estructura de la selección nacional. Lewis Hall es el principal beneficiado por la vacante en el lateral izquierdo, después de que el jugador del Newcastle United ya impresionara durante los 90 minutos completos en Praga. Ahora se espera ampliamente que Hall mantenga su puesto en el once inicial para el partido contra Croacia, mientras busca afianzarse en la selección absoluta.
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