Las esperanzas de O'Reilly de tener un impacto sostenido durante la actual ventana internacional se han visto truncadas tras un desafortunado incidente en un entrenamiento. El canterano del Manchester City, que dio con éxito el salto a un papel en el primer equipo bajo las órdenes del exentrenador Pep Guardiola, fue una ausencia destacada en la reciente victoria de Inglaterra sobre Chequia y ahora ha sido liberado oficialmente de la concentración para regresar a Mánchester.

La Federación Inglesa confirmó la noticia mediante una actualización oficial y explicó que el polivalente defensa no estaría disponible para los próximos partidos de la Nations League. «Nico O'Reilly ha regresado al Manchester City y no participará en los próximos partidos de la UEFA Nations League», decía el comunicado. «No está previsto convocar a más sustitutos mientras Inglaterra se prepara para enfrentarse a Croacia en Rijeka el sábado antes de regresar a Wembley para medirse a Chequia el martes».