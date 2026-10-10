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Nico Gonzalez compromete su futuro con la Juventus al firmar el internacional argentino una suculenta ampliación de contrato a largo plazo
Un compromiso renovado en Turín
La Juventus ha confirmado oficialmente que el internacional argentino Gonzalez ha firmado un nuevo contrato con el club. El nuevo acuerdo mantendrá al extremo en Turín hasta el final de la temporada 2029-30.
El anuncio culmina una notable remontada para el jugador de 28 años. Gonzalez se incorporó inicialmente al gigante italiano en el verano de 2024, pero su primera campaña estuvo muy marcada por las lesiones y los cambios de entrenador.
Posteriormente se le permitió salir del club cedido para la temporada 2025-26. Sin embargo, ahora se ha reafirmado como una parte vital de los planes de Spalletti para la presente campaña.
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La cesión en el Madrid
Gonzalez pasó la temporada pasada cedido en el Atlético de Madrid, en España. Disfrutó de su etapa en la capital española, pero no alcanzó el número de partidos en LaLiga necesario para activar una cláusula de obligación de compra.
Según los informes, el Atlético intentó negociar un traspaso permanente durante el verano. Sin embargo, ofreció una cantidad significativamente inferior a la cláusula acordada de 32 millones de euros y no se pudo alcanzar un acuerdo.
La Juventus confirmó su nuevo contrato con un comunicado en la web oficial del club. «El nuevo contrato confirma el deseo de dar continuidad al camino que comenzó en el verano de 2024, cuando Nico llegó por primera vez a Turín», anunció el club.
Dando un paso al frente con Spalletti
Tras su regreso a Italia, Gonzalez ha aprovechado las oportunidades en el primer equipo. Las lesiones de varios atacantes clave, incluido el delantero estrella Kenan Yildiz, han obligado a Spalletti a apoyarse en gran medida en el argentino. Ya ha disputado cinco partidos en todas las competiciones esta temporada y ha sido titular en los tres últimos encuentros de la Serie A.
El comunicado del club destacó su impacto más amplio y señaló: "Su estilo de juego aporta imprevisibilidad y opciones tácticas a la línea ofensiva mientras la Juventus afronta una temporada cargada de partidos, junto con la experiencia y el carácter que le convierten en una valiosa figura de referencia para la plantilla, tanto dentro como fuera del campo".
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Mirando al futuro
Esta ampliación de contrato pone fin a cualquier especulación persistente sobre su futuro. La Juventus ha dejado claro que cree en sus capacidades, premiando su reciente estado de forma con un compromiso a largo plazo.
Con 45 apariciones y siete goles con el club hasta la fecha, Gonzalez cuenta ahora con una base estable sobre la que seguir creciendo. Se espera que desempeñe un papel central mientras Spalletti afronta un calendario de partidos exigente.
A medida que los jugadores clave regresen de sus lesiones, Gonzalez afrontará una mayor competencia por un puesto en el once. Sin embargo, este nuevo acuerdo confirma su estatus como un miembro muy valorado de la plantilla de la Juventus.
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