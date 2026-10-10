La Juventus ha confirmado oficialmente que el internacional argentino Gonzalez ha firmado un nuevo contrato con el club. El nuevo acuerdo mantendrá al extremo en Turín hasta el final de la temporada 2029-30.

El anuncio culmina una notable remontada para el jugador de 28 años. Gonzalez se incorporó inicialmente al gigante italiano en el verano de 2024, pero su primera campaña estuvo muy marcada por las lesiones y los cambios de entrenador.

Posteriormente se le permitió salir del club cedido para la temporada 2025-26. Sin embargo, ahora se ha reafirmado como una parte vital de los planes de Spalletti para la presente campaña.