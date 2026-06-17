¡Ni su fan más famoso lo motiva! Cristiano Ronaldo lastra las opciones de Portugal en el Mundial

Ronaldo, alineado como delantero centro, pasó gran parte del partido deambulando entre los defensas congoleños. A veces esperaba en fuera de juego a que estos retrocedieran hasta su altura. A veces parecía tan quieto como Lumumba Vea, el famoso aficionado congoleño que pasa los partidos sobre un podio con el brazo derecho en alto, imitando la estatua del héroe Patrice Lumumba. Por las restricciones de entrada por ébola se perdió el debut, pero se espera que esté en los dos siguientes partidos de grupo.

Intentó un regate por la izquierda del área, cayó al intentar una chilena y mostró su enfado al considerar que sus compañeros no le apoyaban. No intervino en el tempranero gol de João Neves.

Portugal, pese a su talento, se limitó a administrar la ventaja. El letargo de Ronaldo se contagió al equipo, hasta que Congo empató en el añadido de la primera parte. Entonces el delantero criticó a su portero, Diogo Costa, ante todos. Él mismo renunció a cualquier tarea defensiva.

Por completar el panorama, Messi tampoco brilló ante Argelia por su despliegue físico, aunque al menos salió a buscar el balón. En la primera parte contra el Congo, el balance de Ronaldo fue de 0 tiros, 0 regates, 16 pases, 15 hacia atrás.