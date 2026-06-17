Dos horas antes del partido, el estadio de Houston rugió por primera vez. El motivo: las pantallas gigantes mostraban en directo a Cristiano Ronaldo bajándose del autobús. Poco después, entrevistaron a uno de los miles de aficionados con la camiseta de CR7, y gritó al micrófono: «¡Estamos aquí para apoyar a Cristiano Ronaldo!».
Traducido por
¡Ni su fan más famoso lo motiva! Cristiano Ronaldo lastra las opciones de Portugal en el Mundial
En Houston quedó claro enseguida: no se trataba de Portugal ni de la República Democrática del Congo, sino de Cristiano Ronaldo. La superestrella de 41 años del Al-Nassr debía dar un paso más en el duelo con los mejores de todos los tiempos. Un día antes, su eterno rival, Lionel Messi (38), había llevado a Argentina a una victoria 3-0 sobre Argelia con un hat-trick, igualando el récord de Ronaldo de goles en cinco Mundiales y el de 16 tantos en Copas, marca histórica de Miroslav Klose.
A 43 minutos del inicio, Ronaldo saltó al césped para calentar. Para entrar en ambiente, disparó el balón repetidamente a la portería vacía, y sus aficionados —prácticamente todo el estadio— enloquecían cada vez. Como se supo después, fue con sabia previsión, pues en los siguientes 90 minutos no les dio motivos para celebrar ante los defensas rivales ni ante el portero.
- Getty Images Sport
Parecía que el letargo de Cristiano Ronaldo contagiaba a sus compañeros.
Ronaldo, alineado como delantero centro, pasó gran parte del partido deambulando entre los defensas congoleños. A veces esperaba en fuera de juego a que estos retrocedieran hasta su altura. A veces parecía tan quieto como Lumumba Vea, el famoso aficionado congoleño que pasa los partidos sobre un podio con el brazo derecho en alto, imitando la estatua del héroe Patrice Lumumba. Por las restricciones de entrada por ébola se perdió el debut, pero se espera que esté en los dos siguientes partidos de grupo.
Intentó un regate por la izquierda del área, cayó al intentar una chilena y mostró su enfado al considerar que sus compañeros no le apoyaban. No intervino en el tempranero gol de João Neves.
Portugal, pese a su talento, se limitó a administrar la ventaja. El letargo de Ronaldo se contagió al equipo, hasta que Congo empató en el añadido de la primera parte. Entonces el delantero criticó a su portero, Diogo Costa, ante todos. Él mismo renunció a cualquier tarea defensiva.
Por completar el panorama, Messi tampoco brilló ante Argelia por su despliegue físico, aunque al menos salió a buscar el balón. En la primera parte contra el Congo, el balance de Ronaldo fue de 0 tiros, 0 regates, 16 pases, 15 hacia atrás.
- Getty Images
Tras el descanso, Cristiano Ronaldo desperdició dos veces la misma ocasión
Entre los seguidores de Ronaldo en las gradas se extendió rápido la decepción. Algunos abucheos aislados de «Meeessi» se escucharon. Solo hubo un momento de ruido en la primera parte: cuando apareció en las pantallas el famoso youtuber IShowSpeed, considerado el mayor seguidor de CR7, que, con la camiseta de Ronaldo, se desató sin pensarlo. Ni siquiera eso motivó a Ronaldo.
Tras el descanso nada cambió hasta el minuto 68: Ronaldo se quedó solo ante la portería (¡20.º toque!) y disparó fuera por la derecha. Bruno Fernandes, atónito y enfadado, se dejó caer al suelo; estaba mejor colocado para marcar el 2-1. En el 74 (¡21.º toque!), repitió la jugada con idéntico desenlace. Luego animó a la grada, que le respondió con cánticos, pero volvió a sentir decepción.
Llegó al torneo decidido a ganarlo por primera vez, como Messi en 2018, pero tras este empate y la floja actuación de Portugal, parece más un lastre que una ayuda para su propio sueño.