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«¡Ni siquiera sabía que aquí había un equipo!» - Cesc Fàbregas revela la verdad detrás de la compra del Como tras guiar a los modestos de la Serie B a la Champions League
El inesperado inicio del proyecto del Como
Fàbregas se ha sincerado sobre el camino poco convencional que le llevó al Stadio Giuseppe Sinigaglia, y ha admitido que el club ni siquiera estaba en su radar a pesar de sus vínculos personales con la región. Después de disfrutar de una brillante carrera como jugador en Barcelona, Chelsea y Arsenal, el español tomó la sorprendente decisión de marcharse al Como, en la Serie B, para poner fin a su etapa como futbolista antes de pasar rápidamente al banquillo. El movimiento ha resultado ser un acierto, ya que ha dirigido un ascenso histórico que recientemente culminó con la primera clasificación del club para la Champions League.
Al recordar la decisión de unirse al conjunto italiano durante una aparición en el Festival dello Sport de Trento, Fàbregas explicó que su elección estuvo impulsada por la intuición más que por un conocimiento profundo de la historia del club. "El proyecto del Como empezó de una manera bastante extraña, porque tenía unas cuantas propuestas, pero simplemente sentí que esta era la decisión correcta. A veces solo tienes que seguir tu instinto", dijo el campeón del mundo, según Football Italia. "Curiosamente, había estado en Como unas cuantas veces de vacaciones, pero ni siquiera sabía que aquí había un equipo de fútbol".
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El despertar táctico bajo Antonio Conte
Fàbregas inició oficialmente su carrera como entrenador en 2023, aunque admite que los cimientos de su filosofía como técnico se estaban construyendo mucho antes de colgar las botas. El campeón del mundo disfrutó de una carrera extraordinaria como jugador, conquistando la Premier League y la Europa League con el Chelsea, además de LaLiga, la Copa del Rey y el Mundial de Clubes de la FIFA con el Barcelona, entre muchos otros títulos, especialmente dos Eurocopas consecutivas y el Mundial de 2010 durante la época dorada de España. Sin embargo, pese a haber jugado a las órdenes de figuras legendarias como Arsene Wenger y Vicente del Bosque, fue un entrenador italiano quien le proporcionó un profundo despertar táctico.
«La primera vez que vi que el fútbol estaba cambiando fue cuando conocí a Conte en el Chelsea. Yo ya tenía 29 años, había ganado mucho, pero, por ejemplo, Arsene Wenger no trabajaba mucho la táctica en el Arsenal, aunque era uno de los mejores del mundo. Lo mismo ocurre con Del Bosque. Con Conte vi este cambio. Estaba centrado en los detalles. Al principio me sorprendió y me afectó, porque no podía entender por qué alguien tenía que decirme dónde pasar el balón, nadie había hecho eso antes», explicó Fàbregas al hablar sobre su evolución como técnico.
Manteniéndose fiel a sus principios y a su identidad
Esta atención al detalle ha marcado su propio estilo de gestión en el Como, donde Fàbregas trabaja con una consigna muy concreta: un enfoque inquebrantable en la identidad del equipo a cualquier precio. Su claridad táctica ya está dando resultados impresionantes, con el Como actualmente octavo en la Serie A tras sumar 10 puntos en sus cinco primeros partidos, lo que le deja a solo tres puntos del líder, la Roma.
«La pregunta que me hago antes de cada partido es: ¿cómo quiero perder? Quiero perder con mis ideas. Porque si pierdes habiendo cambiado tu identidad y tus ideas, entonces la derrota es doble. A veces el rival es mejor que tú, pero mientras tanto aprendes algunas lecciones y juegas con tu filosofía», declaró Fàbregas.
- AFP
Aprendiendo de los mejores del negocio
A pesar de su rápido éxito, Fabregas mantiene la humildad respecto a su lugar entre los entrenadores de élite de Europa. Ya se ha visto envuelto en algunos encontronazos en la banda, incluido un choque destacado con Massimiliano Allegri, pero considera que esos momentos forman parte de su aprendizaje emocional.
«Ha habido algunos intercambios tensos con compañeros, es verdad. Soy joven y todavía bastante emocional. Espero que, cuando me equivoque, un entrenador con más experiencia me lo diga. Por ejemplo, Gian Piero Gasperini, a quien respeto mucho. Me gusta escuchar a la gente que sabe más que yo», concluyó.
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