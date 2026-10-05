La polémica en torno a Mbappé no es nueva; en octubre de 2024, meses después de su incorporación, fue visto en una discoteca de Estocolmo durante un parón internacional en el que había sido descartado de la selección de Francia por una lesión muscular.

Y el pasado mes de marzo, viajó a París para consultar a un médico especialista en su rodilla mientras el equipo estaba ocupado con sus compromisos, pero las imágenes de sus cenas con su pareja eclipsaron el aspecto médico.

La crisis alcanzó su punto álgido cuando se rumoreó que el cuerpo médico había examinado la rodilla equivocada, algo que Mbappé desmintió públicamente el 25 de marzo al afirmar: "La información que indica que examinaron la rodilla equivocada no es cierta", al tiempo que reconoció que la deficiente comunicación contribuyó al malentendido.









La imagen más embarazosa, sin embargo, fue la del pasado mes de mayo, cuando se captaron fotos suyas a bordo de un yate en Cerdeña en compañía de su pareja durante unas vacaciones debido a una lesión muscular, mientras sus compañeros luchaban por aplazar la coronación del Barcelona con el título antes de un Clásico decisivo: una instantánea que devolvió al primer plano la teoría de su "desaparición en los momentos decisivos".

Y su ausencia en partidos clave, como la eliminación de la Copa del Rey ante el Albacete en enero en el primer partido de Arbeloa, y su ausencia en el enfrentamiento del 10 de mayo, acrecentaron las críticas.

Además, la disputa estalló públicamente tras el partido ante el Oviedo el 14 de mayo, cuando justificó su exclusión diciendo que Arbeloa le había comunicado que era el cuarto delantero, algo que el técnico desmintió.

Incluso en el propio Bernabéu, no se libró de los pitidos contra el Alavés el 21 de abril tras la eliminación europea ante el Bayern de Múnich.

Y sus declaraciones del 7 de septiembre, cuando se preguntó por qué solo él y Vinicius eran señalados en el rendimiento defensivo, confirmaron que la grieta sigue abierta.