Un cuarto de siglo después, Gerald Asamoah recuerda «al 100 %» los momentos más emotivos de su carrera. «No importa cuántos años pasen», afirma el hombre de 47 años en una entrevista con SID, al borde de las lágrimas: «Ver cómo sufrían los aficionados, cómo yacían en el césped, cómo lloraban: eso duele».
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«Ni siquiera miré el tiro libre, tenía mucho miedo»: cuando el Bayern Múnich hundió al Schalke 04
El 19 de mayo de 2001, al Schalke 04 le faltaron 4 minutos y 38 segundos para ganar su primer título de Bundesliga. A las 17:16 terminó el partido contra el SpVgg Unterhaching (5-3) y el título parecía suyo. Miles de los 65 000 espectadores invaden el campo, los cohetes iluminan el cielo, Rudi Assauer levanta el puño y los jugadores se abrazan en el césped.
Entre ellos está Asamoah, de 22 años: «De pronto pensamos: “Somos campeones”». Pero, mientras algunos ya concedían entrevistas, el técnico Huub Stevens ordenó: «Todos al vestuario». «Yo fui de los últimos en entrar y ya tenía una cerveza en la mano», recuerda Asamoah. «Al cruzar la puerta noté un silencio extraño».
Todos miran la tele: en la pantalla gigante se ven las imágenes de Hamburgo y la tragedia avanza. El partido del Bayern en el HSV no ha acabado, pese a lo que creían. El árbitro Markus Merk pita falta indirecta al campeón tras el que quizá sea el pase atrás más famoso del fútbol.
- AFP
«Ya no creo en el dios del fútbol»
Incluso Oliver Kahn se abre paso a empujones por el área del Hamburgo, Stefan Effenberg toca el balón, Patrik Andersson lo lanza a la red... y, al mismo tiempo, a 300 kilómetros de distancia, llega directo al corazón de miles de aficionados. «Ni siquiera miré el tiro libre porque tenía mucho miedo», dice Asamoah. «Luego solo oí a todos los jugadores gritar y tirar cosas. Ahí supe lo que había pasado».
Las lágrimas de alegría se convierten en un mar de tristeza. «Ya no creo en el dios del fútbol», declara el entrenador Assauer en la rueda de prensa. Aquella imagen marcaría para siempre la carrera del joven Asamoah, futuro internacional y ídolo de la afición: «Era joven y creía que tendría más oportunidades de ser campeón. Pero ver a gente mayor llorando te marca. Fue muy duro».
Una semana después el S04 ganó la Copa DFB, pero muchos solo recuerdan la final más dramática de la Bundesliga. «Campeón de los corazones suena bonito, pero a mí no me sirve. Hubiera preferido levantar la copa», afirma 25 años después el entrenador del siglo del Schalke, Stevens, a la revista kicker.
El Schalke 04 vuelve a la Bundesliga: «Los aficionados se lo merecen»
Más que por sus triunfos, el Schalke se caracteriza por sus fracasos dramáticos: sueños truncados y caídas dolorosas. En 1972, el escándalo de la Bundesliga destrozó a su prometedor equipo joven. En los 80 descendió y ascendió tres veces de forma espectacular, y en años recientes rozó la Tercera División.
«El club y la afición se merecen, sencillamente, volver a la Bundesliga», afirma ahora Asamoah sobre el último ascenso, que siguió desde la distancia. El objetivo claro para el año que viene es mantener la categoría y, para ello, habrá que demostrar —como ya se hizo en 2001— «cómo nos mantenemos unidos como Schalke 04».