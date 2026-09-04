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«¡Ni se acerca a mi nivel!». Kevin De Bruyne lanza un veredicto brutal sobre Enzo Fernandez como sucesor en el Manchester City tras un traspaso de 125 millones de libras
De Bruyne cuestiona las conversaciones sobre su sucesor
El icono del Manchester City De Bruyne ha ofrecido una valoración sincera y algo dura de Fernandez tras el mediático fichaje del centrocampista por el Etihad. Aunque los aficionados no han tardado en señalar al ex del Chelsea como el heredero del trono de De Bruyne, el veterano belga ha pedido cautela, al sugerir que las comparaciones son prematuras y quizá inmerecidas en esta etapa de la carrera del joven centrocampista.
En una entrevista con Nieuwsblad, De Bruyne abordó la creciente narrativa en torno a su sustituto. «¿Los aficionados del Manchester City llamando a Fernandez mi sucesor? Sinceramente, creo que eso es un poco excesivo», dijo De Bruyne en la entrevista. Y continuó: «Enzo es un buen jugador, no digo que no lo sea. Tiene calidad, tiene potencial y puede convertirse en un centrocampista muy importante. Pero, si somos completamente sinceros, no creo que esté ni de lejos al nivel al que yo jugaba en el Manchester City».
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Fernández se queda con el icónico dorsal 17
La transición en el Etihad ha quedado visualmente oficial con la elección del dorsal de Fernandez. El argentino ha optado por llevar el número 17, una camiseta que se convirtió en sinónimo del genio creativo de De Bruyne durante su década repleta de títulos en Mánchester.
Aunque el número tiene un significado histórico en el club, Fernandez explicó que su elección se debía a su historia personal y no a un intento directo de imitar el legado de su predecesor.
El jugador de 25 años explicó que eligió el dorsal 17 por su vínculo con sus primeros días en la selección. «Es un número que me gusta», afirmó durante su presentación. «Me representa. Fue mi primer número en la selección, así que estoy muy feliz de elegir este número».
Precio frente a estatus de clase mundial
La dimensión financiera del acuerdo ha sido uno de los grandes temas de conversación del mercado de verano. El City igualó un récord británico para hacerse con los servicios del ganador del Mundial, pero De Bruyne cree que una valoración tan alta no equivale automáticamente a un rendimiento de élite sobre el césped.
Al abordar toda esa expectación, la estrella belga señaló: "A veces siento que la gente le ha sobrevalorado por el precio y por lo que ha conseguido con Argentina. 125 millones de libras no te convierten automáticamente en un centrocampista de clase mundial. Todavía tiene mucho que demostrar. Si quiere ser mi sucesor, primero tiene que demostrarlo en el campo. Quedarse con mi dorsal 17 es una cosa... sustituir a Kevin De Bruyne es algo completamente diferente".
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El reto que le espera al argentino
Al margen del escepticismo del hombre al que sustituye, Fernandez está centrado en la tarea que tiene por delante y en la oportunidad de volver a trabajar a las órdenes de Enzo Maresca.
«Todo jugador quiere formar parte de un club como este porque todo el mundo sabe lo bien gestionado que está el City», dijo Fernandez a su llegada al club. «No podría estar más feliz de estar aquí y estoy preparado para el reto de ayudar al City a seguir ganando títulos. Este es un club hecho para el éxito».
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