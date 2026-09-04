El icono del Manchester City De Bruyne ha ofrecido una valoración sincera y algo dura de Fernandez tras el mediático fichaje del centrocampista por el Etihad. Aunque los aficionados no han tardado en señalar al ex del Chelsea como el heredero del trono de De Bruyne, el veterano belga ha pedido cautela, al sugerir que las comparaciones son prematuras y quizá inmerecidas en esta etapa de la carrera del joven centrocampista.

En una entrevista con Nieuwsblad, De Bruyne abordó la creciente narrativa en torno a su sustituto. «¿Los aficionados del Manchester City llamando a Fernandez mi sucesor? Sinceramente, creo que eso es un poco excesivo», dijo De Bruyne en la entrevista. Y continuó: «Enzo es un buen jugador, no digo que no lo sea. Tiene calidad, tiene potencial y puede convertirse en un centrocampista muy importante. Pero, si somos completamente sinceros, no creo que esté ni de lejos al nivel al que yo jugaba en el Manchester City».