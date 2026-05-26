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¡Ni por asomo! Harry Kane gana la Bota de Oro europea al superar por 18 puntos a Erling Haaland, del Bayern de Múnich
Una temporada de récords para la estrella del Bayern
Kane ganó la Bota de Oro europea 2025-26 al marcar 36 goles en 31 partidos de la Bundesliga. Su fenomenal rendimiento le reportó 72 puntos, 18 más que Haaland, autor de 27 tantos.
Al levantar el trofeo, Kane se une a Gerd Müller y Robert Lewandowski como los únicos jugadores del Bayern en ganar este premio dos veces. Ya lo había conseguido en la 2023-24 y volvió a demostrar una eficacia letal.
Cifras sin precedentes y dominio nacional
Más allá de sus hazañas en la liga, el delantero vivió una temporada histórica. Kane marcó 61 goles en 51 partidos: 14 en 13 encuentros de la Liga de Campeones de la UEFA y 10 en seis choques de la DFB-Pokal. También marcó en la única final de la DFL-Supercup que disputó, demostrando su instinto goleador. Gracias a su aportación, el Bayern de Múnich conquistó la Bundesliga y la DFB-Pokal.
Kane lo resume así: «Personalmente, ha sido la mejor temporada de mi carrera». Un hito sin precedentes en su trayectoria.
Los acérrimos rivales mantienen su dominio en la liga nacional
Aunque Kane ganó el premio, sus rivales mantuvieron su gran nivel. Haaland, segundo en Europa, celebró su tercer título de goleador de la Premier en cuatro años con el Manchester City.
Mbappé, por su parte, retuvo el trono de goleadores en España: acabó otra vez como pichichi de La Liga y recordó que los delanteros de élite europea juegan en otra división.
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Nos esperan la gloria en el Mundial y la lucha por el Balón de Oro
Ahora toda la atención se centra en la escena internacional, ya que Kane, Haaland y Mbappé se preparan para el tan esperado Mundial de 2026. Con la temporada nacional finalizada, este verano el torneo mundial será la prueba definitiva. El éxito de cualquiera de estos tres delanteros en la cita mundialista será clave para ganar el Balón de Oro de 2026, lo que promete una batalla apasionante.