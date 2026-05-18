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«Ni por asomo» - El exdelantero del Celtic Kyogo Furuhashi plantea un dilema de fichaje a Tom Brady y al Birmingham tras convertirse en un fracaso de 10 millones de libras
¿Cuántos goles ha marcado Kyogo en la Championship?
Tras marcar 85 goles en 165 partidos con el Celtic de la Premiership escocesa, Kyogo llegó al Birmingham recién ascendido a la Championship en verano de 2025 como un fichaje estrella.
Con su historial y su experiencia en la Liga de Campeones, se esperaba que este trabajador delantero dominara rápido la segunda división inglesa y formara una pareja letal con Jay Stansfield en St Andrew’s.
Sin embargo, el delantero de 31 años empezó mal, no cogió carrerilla ni confianza y, con un solo gol en la liga, se operó del hombro y cerró su temporada antes de tiempo.
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¿Qué ha salido mal para Kyogo en Birmingham?
Al preguntarle qué ha fallado con Kyogo, ahora que se rumorea su salida del Birmingham, la exestrella de los Blues, Morrison —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con Freebets.com—, afirmó: «No entiendo por qué no le está yendo bien, porque en el Celtic su movimiento, las ocasiones que creaba y los goles que marcaba eran fantásticos.
En Birmingham City tenía ocasiones, pero no las aprovechaba. Es solo falta de confianza. Su ritmo de trabajo es fantástico, pero un ‘9’ necesita marcar. Tenía oportunidades, pero se precipitaba al rematar.
Si hubiera sido titular desde el principio y hubiera marcado varios goles, su confianza habría subido y habría seguido anotando, pero no ha ocurrido.
Es un jugador caro y el club busca recuperar algo de dinero, pero también podría quedarse y tener su temporada.
«Marcó en la Premiership escocesa, así que es una decisión difícil. Espero que se quede y que la próxima temporada sea la suya, pero nunca se sabe en el Birmingham City: tienen dinero para fichar y traspasar».
Evaluación del fracaso de 10 millones de libras en Birmingham
Don Goodman, exjugador de la EFL y ahora comentarista, ha visto a Kyogo en numerosas ocasiones y declaró a GOAL sobre su fichaje soñado por el Birmingham, que pronto se volvió una pesadilla: «Falló ocasiones clarísimas en los primeros seis u ocho partidos y, poco a poco, perdió toda la confianza».
En cuanto a la relación calidad-precio, ese fichaje ha salido terriblemente mal. Es sorprendente, porque tiene buen movimiento, es enérgico y rápido, pero, sinceramente, después de un comienzo difícil parecía que ni siquiera iba a acertar la puerta de un granero».
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Los problemas de forma física le costaron a Kyogo su plaza en el Mundial
Los problemas físicos han mermado a Kyogo. Sin su ayuda, el Birmingham terminó décimo en la temporada 2025-26, a nueve puntos de los play-offs.
Su última aparición fue el 21 de marzo y no es titular desde enero; sus problemas en el club y una operación le han excluido de la selección japonesa que jugará el Mundial de 2026 en Norteamérica.