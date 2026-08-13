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«¡Ni p*** idea!» - Erling Haaland plantea una pregunta imposible sin respuesta mientras un exdefensa del Manchester City revela cómo intentaría frenar a un delantero al estilo de Ronaldo
¿Cuántos goles ha marcado Haaland con el Manchester City?
Se considera que el central del Arsenal Gabriel Magalhaes ha sido de los que más cerca ha estado de encontrar una solución al problema que plantea Haaland, tras medirse a un feroz rival en varios partidos de la Premier League, pero incluso él ha tenido que tragarse su orgullo en ocasiones.
Haaland ha marcado 112 goles en la máxima categoría inglesa, además de ver puerta en 162 ocasiones en total con el City en 198 apariciones. Tiene tres Botas de Oro en su palmarés y formó parte del histórico triplete conquistado en 2022-23.
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Haaland, vinculado a un contrato de 10 años en el Etihad
El Manchester City ha atado a su temible ‘9’ con un impresionante contrato de 10 años, que está previsto que se prolongue hasta 2034, lo que significa que probablemente seguirá aterrorizando a sus rivales de la Premier League durante muchas temporadas más. El interés de equipos como el Real Madrid sigue siendo rechazado por ahora.
Haaland querrá conquistar más grandes títulos en Mánchester, al tiempo que vuelve a meterse en la pelea por el Balón de Oro. Ha fijado unos estándares individuales extraordinarios, y ahora el reto es mantenerlos.
¿Cómo se para a Haaland? ¿Tiene alguna debilidad?
Sin que haya señal alguna de que este poderoso jugador de 26 años vaya a bajar el ritmo, después de debutar en el Mundial con Noruega, ¿cómo se le puede frenar? ¿Tiene Haaland alguna debilidad?
Cuando le plantearon esas preguntas a Hendry, el excentral del City, en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con Bet442, dijo: «A eso responderé: ¡qué coño sé yo!
»Sabes cómo lo hacen los centrales del Arsenal... Gabriel lo hace. Gabriel es un jugadorazo. Si acaso, yo intentaría sacarlo del partido. Ya he hablado antes sobre el 98 y Ronaldo, y si usaría algún tipo de comparación con eso. En realidad no intenté sacarlo del partido, pero quería salir y jugar lo mejor que pudiera y ponerme a prueba. Y no sería diferente ante alguien como Haaland.
»No estoy diciendo que sea un Ronaldo de la era moderna, R9, no estoy diciendo eso en absoluto, pero de una manera similar, tienes que pensar en lo que piensan los centrales cuando juegan contra este tipo de jugadores.
»Quiero decir, Haaland corriendo hacia ti a toda velocidad, pensarías: “viene un tren de mercancías”. Y no fue muy distinto cuando jugué en el 98 contra Ronaldo. Pero Haaland, ahora mismo, está en su propia categoría. Es único.
»Tienes a [Luis] Suárez, [Sergio] Agüero, Romário, ese tipo de delanteros. Ha habido unos cuantos a lo largo de los años. Realmente no creo que haya otro Haaland que meta tanto miedo a los defensas como él.
»Pero yo intentaría picarle. Aunque eso es de la vieja escuela. No sé si algunos de los jugadores que se enfrentan a Haaland están tan en forma y son tan físicos. Y te gustaría pensar que irían a por eso, que intentarían medirse de tú a tú con sus fortalezas, pero luego probablemente acabarían intentando picarle y ver si así puedes conseguir una reacción».
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Calendario del Manchester City 2026-27: Community Shield y Premier League
Haaland ha regresado a los entrenamientos con el City de cara a la campaña 2026-27. Ahora trabaja a las órdenes de un nuevo entrenador, después de ver cómo Enzo Maresca sucedía a Pep Guardiola en el Etihad Stadium, y estará deseando abrir una nueva era para el Manchester City por todo lo alto.
Podría participar en un duelo de la Community Shield contra el Arsenal en Cardiff el domingo, antes de que el Manchester City inicie otra lucha por la gloria del título de la Premier League en casa ante el Bournemouth el 23 de agosto.
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