Sin que haya señal alguna de que este poderoso jugador de 26 años vaya a bajar el ritmo, después de debutar en el Mundial con Noruega, ¿cómo se le puede frenar? ¿Tiene Haaland alguna debilidad?

Cuando le plantearon esas preguntas a Hendry, el excentral del City, en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con Bet442, dijo: «A eso responderé: ¡qué coño sé yo!

»Sabes cómo lo hacen los centrales del Arsenal... Gabriel lo hace. Gabriel es un jugadorazo. Si acaso, yo intentaría sacarlo del partido. Ya he hablado antes sobre el 98 y Ronaldo, y si usaría algún tipo de comparación con eso. En realidad no intenté sacarlo del partido, pero quería salir y jugar lo mejor que pudiera y ponerme a prueba. Y no sería diferente ante alguien como Haaland.

»No estoy diciendo que sea un Ronaldo de la era moderna, R9, no estoy diciendo eso en absoluto, pero de una manera similar, tienes que pensar en lo que piensan los centrales cuando juegan contra este tipo de jugadores.

»Quiero decir, Haaland corriendo hacia ti a toda velocidad, pensarías: “viene un tren de mercancías”. Y no fue muy distinto cuando jugué en el 98 contra Ronaldo. Pero Haaland, ahora mismo, está en su propia categoría. Es único.

»Tienes a [Luis] Suárez, [Sergio] Agüero, Romário, ese tipo de delanteros. Ha habido unos cuantos a lo largo de los años. Realmente no creo que haya otro Haaland que meta tanto miedo a los defensas como él.

»Pero yo intentaría picarle. Aunque eso es de la vieja escuela. No sé si algunos de los jugadores que se enfrentan a Haaland están tan en forma y son tan físicos. Y te gustaría pensar que irían a por eso, que intentarían medirse de tú a tú con sus fortalezas, pero luego probablemente acabarían intentando picarle y ver si así puedes conseguir una reacción».