El delantero del Manchester United Joshua Zirkzee recibió una convocatoria de urgencia para la selección de los Países Bajos de Xavi Hernandez tras la lesión en la primera parte de Brian Brobbey. La KNVB confirmó el relevo después de que el delantero del Sunderland Brobbey se viera obligado a retirarse durante el empate 1-1 del jueves por la noche ante Alemania en la UEFA Nations League.

Brobbey se llevó la mano a los isquiotibiales poco después de la media hora de juego y cayó al césped del Johan Cruyff Arena.

Alemania siguió jugando de forma controvertida mientras Brobbey estaba en el suelo, lo que terminó con el gol inicial de Felix Nmecha.