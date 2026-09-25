BSR Agency
Traducido por
«¡Ni Memphis ni Weghorst!»: por qué Xavi Hernandez eligió a Joshua Zirkzee tras el revés por la lesión de Brian Brobbey
Zirkzee vuelve a la selección neerlandesa tras el revés de Brobbey por un problema en los isquiotibiales
El delantero del Manchester United Joshua Zirkzee recibió una convocatoria de urgencia para la selección de los Países Bajos de Xavi Hernandez tras la lesión en la primera parte de Brian Brobbey. La KNVB confirmó el relevo después de que el delantero del Sunderland Brobbey se viera obligado a retirarse durante el empate 1-1 del jueves por la noche ante Alemania en la UEFA Nations League.
Brobbey se llevó la mano a los isquiotibiales poco después de la media hora de juego y cayó al césped del Johan Cruyff Arena.
Alemania siguió jugando de forma controvertida mientras Brobbey estaba en el suelo, lo que terminó con el gol inicial de Felix Nmecha.
- AFP
Xavi elige a Zirkzee por delante de Memphis Depay y Wout Weghorst
La baja de Brobbey dejó al debutante Mexx Meerdink como el único delantero centro natural de la convocatoria, tras la retirada previa de Donyell Malen. Xavi actuó de inmediato después del pitido final ante Alemania para pedir refuerzos de cara a los próximos partidos fuera de casa.
A pesar de las especulaciones de los medios, que apuntaban a candidatos con experiencia como Wout Weghorst o Memphis Depay, Xavi eligió a Zirkzee para liderar el ataque.
El delantero, de 25 años, recibe su primera convocatoria internacional desde noviembre de 2024, con el objetivo de ampliar sus seis internacionalidades con la absoluta.
El delantero del Manchester United busca relanzar su carrera internacional
Zirkzee llega a la concentración de la selección nacional en Zeist con la intención de recuperar su crédito internacional tras haber tenido apariciones esporádicas con el Manchester United esta temporada. Su papel secundario en Old Trafford contribuyó a su prolongada ausencia de la dinámica de la selección durante los dos últimos años.
Sin embargo, la preferencia táctica de Xavi por delanteros con calidad técnica y capacidad para asociarse abrió la puerta al regreso de Zirkzee.
El atacante se incorporará el viernes por la noche a la sede de la KNVB para completar las pruebas médicas.
- ANP
Países Bajos se prepara para volar a Belgrado para enfrentarse a Serbia
Zirkzee cogerá el avión a Belgrado el sábado junto al resto de la selección neerlandesa de cara al encuentro de la Nations League del domingo ante Serbia. El partido a domicilio será el primero de los tres próximos encuentros del grupo para Países Bajos.
Tras el viaje a Serbia, Países Bajos se desplazará para enfrentarse a Grecia antes de recibir a Serbia en el partido de vuelta.
El equipo de Xavi busca sumar los tres puntos lejos de casa para luchar por el primer puesto del grupo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias