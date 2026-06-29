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¡Ni «Mano de Dios», ni golazo, ni victoria en el Mundial! Peter Shilton explica cómo el VAR habría cambiado la historia de Inglaterra y Diego Maradona
Maradona marcó dos goles contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial
Aquel verano, Maradona confirmó su lugar entre los mejores de la historia con actuaciones inspiradoras que le llevaron a ganar el trofeo de oro más prestigioso.
Los titulares mundiales destacaron sus momentos de magia y controversia, especialmente el duelo contra los Tres Leones en el emblemático Estadio Azteca, ya legendario.
Maradona marcó dos goles al inicio del segundo tiempo: el primero, con el puño por encima de Shilton —sin que el árbitro lo viera—; el segundo, tras recorrer medio campo y dejar atrás a los defensas, conocido como el «Gol del Siglo».
De haber existido entonces la tecnología actual, parte de esa gesta podría haber sido anulado. El VAR, pese a sus detractores, detecta muchas infracciones.
Cómo el VAR habría cambiado la historia y el debate sobre el mejor de todos los tiempos.
Al ser preguntado sobre si Inglaterra habría vencido a Argentina aquel día —impidiendo así que Maradona acabara levantando la Copa del Mundo— de haberse utilizado el vídeoarbitraje, el exportero inglés Shilton —en el marco de su colaboración con Lynx Fine Fragrance y su campaña «The Official Makeup»— declaró a GOAL: «En su momento creí que podíamos ganar el torneo, y eso me costó superarlo.
Con el VAR, probablemente se habrían anulado los dos goles argentinos; en el segundo, Glenn Hoddle sufrió una entrada ilegal.
«Sé que no gusta a todos, pero ojalá hubiera estado ahí aquel día. Fue difícil de aceptar porque creo que podríamos haber seguido adelante; acabábamos de coger ritmo, teníamos grandes jugadores y el resto es historia».
Inglaterra vuelve a la lucha por la gloria en la Copa del Mundo de 2026
Maradona se zafó de cuatro defensas, regateó a Shilton y marcó su segundo gol, imparable. Al preguntarle si esperaba que alguien lo frenara con falta y tarjeta amarilla, Shilton respondió: «En Inglaterra siempre buscamos jugar limpio.
«Si alguien lo hubiera derribado, solo habría sido una falta, como hacen muchos equipos para sacarlo del juego. Nosotros no solemos hacer eso. Otros equipos lo harían».
Ahora, la generación de 2026 busca lo que Shilton no consiguió: el título. Bajo la guía de Thomas Tuchel, Inglaterra alcanza los dieciseisavos y se mide a la República Democrática del Congo, tras 60 años sin éxito.
- Lynx
El partido oficial: 40 años del emblemático encuentro del Mundial 1986.
Shilton, protagonista del momento más polémico del fútbol, por fin pasa página. En un gesto de reconciliación impulsado por Lynx Fine Fragrance, Shilton estrechó la mano de una mascota que representaba aquel recordado instante de la Copa del Mundo de la FIFA 1986. Este momento, llamado «The Official Makeup», marca la primera vez que Shilton deja atrás la controversia.
«The Official Makeup» se celebró en el campo del Chelmsford FC, cerca de la ciudad natal de Peter, y la marca de fragancias masculinas Lynx trasladó desde Argentina a su mascota —parte del patrocinio para la Copa del Mundo de la FIFA 2026— hasta Chelmsford para esta histórica reconciliación. Resultado final: Shilton x Lynx 1, Rencores 0.