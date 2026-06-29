Aquel verano, Maradona confirmó su lugar entre los mejores de la historia con actuaciones inspiradoras que le llevaron a ganar el trofeo de oro más prestigioso.

Los titulares mundiales destacaron sus momentos de magia y controversia, especialmente el duelo contra los Tres Leones en el emblemático Estadio Azteca, ya legendario.

Maradona marcó dos goles al inicio del segundo tiempo: el primero, con el puño por encima de Shilton —sin que el árbitro lo viera—; el segundo, tras recorrer medio campo y dejar atrás a los defensas, conocido como el «Gol del Siglo».

De haber existido entonces la tecnología actual, parte de esa gesta podría haber sido anulado. El VAR, pese a sus detractores, detecta muchas infracciones.