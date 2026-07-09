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Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Ni Juventus ni Milan: Hjulmand ficha por el Atlético de Madrid. Las cifras

M. Hjulmand
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El danés deja el Sporting de Lisboa para fichar por los Colchoneros

Morten Hjulmandficha por el Atlético de Madrid. Según Fabrizio Romano, Sporting de Lisboa y Atlético han acordado todos los términos y hoy intercambian la documentación por 40 millones de euros más 5 millones en bonificaciones. El centrocampista danés firma hasta 2031 y viaja hoy a Madrid para someterse a las pruebas médicas.


  • Hjulmand, nacido en 1999, jugó en el Lecce de la Serie A entre 2021 y 2023. Entre 2021 y 2023 jugó 95 partidos sin marcar y ganó la Serie B. La Juventus lo siguió con Giuntoli y Comolli, y ahora se le vincula con el Milan tras la llegada de Ruben Amorim. En total, con el Sporting ha jugado 94 partidos, marcado 7 goles y conquistado dos ligasy una Copa de Portugal.


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