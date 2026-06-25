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Ni John Terry ni Roy Keane: ¿qué tipo de capitán es Harry Kane? Una antigua estrella de la selección inglesa habla sobre el liderazgo y la «extraña» decisión de Thomas Tuchel sobre el Mundial de 2026
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Kane da ejemplo como batidor de récords de los Tres Leones
No hay reglas fijas para ser capitán; cada uno lo hace a su manera. Algunos hablan mucho en el vestuario y en el campo, mientras que otros lideran con el ejemplo.
Kane pertenece al segundo grupo: el exdelantero del Tottenham no es de gritar ni vociferar, ni siquiera en la adversidad. Confía en que sus compañeros cumplan su papel, lo que le permite dedicarse a lo que mejor sabe hacer: marcar goles a un ritmo extraordinario.
Tras su mejor campaña en clubes, con 61 goles para el Bayern campeón de la Bundesliga, Kane ya suma 81 tantos con Inglaterra y se acerca a los 125 partidos internacionales de Peter Shilton.
Por qué el capitán Kane nunca será un líder como Terry y Keane
Shilton capitaneó a los Tres Leones en el Mundial de 1990 y Kane lo hará en 2026. ¿Es él, como delantero, el más indicado? Pallister, en declaraciones a GOAL en colaboración con Spreadex Sports, respondió a la pregunta de si siempre preferiría entregar el brazalete a alguien con una visión global del partido: «Si no hay nadie más, quizá recurran a un delantero centro o a un portero.
Preferiblemente, creo que lo ideal sería un centrocampista que pueda ver todo el partido y esté en contacto con ambos extremos del campo; eso sería lo ideal. Incluso un defensa central que haya visto todo el partido desde su posición.
«Tuvimos a Alan Shearer como capitán en la Eurocopa. Yo jugué con Eric Cantona en el Manchester United cuando él era capitán. Peter Schmeichel lo hizo durante un par de partidos. Creo que todo depende de las personalidades.
«No veo a Harry Kane como el tipo de capitán que fueron John Terry, Bryan Robson o Roy Keane. Pero se puede liderar con el ejemplo y creo que eso es lo que hace Harry. Sin embargo, cuando buscas un capitán en el campo, prefieres que esté en el centro del juego, como Robson, Keane o Vieira».
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¿Cometió Tuchel un error al descartar al defensa del Manchester United Maguire?
Aunque Kane sigue brillando en el último tercio del campo, a Inglaterra se le critica la falta de liderazgo en la defensa. Habrían estado mejor cubiertos en ese aspecto si al defensa central del Manchester United, Harry Maguire, se le hubiera concedido un lugar en el avión rumbo a Norteamérica.
Al analizar la exclusión de un futbolista que siempre ha dado el máximo por su país en grandes torneos, el exdefensa de los Red Devils, Pallister, afirmó: «Me cuesta creer que no lo haya convocado.
Le vi muchos partidos el año pasado y había recuperado su mejor nivel. Tiene experiencia en grandes torneos y nunca ha defraudado a Inglaterra.
Simplemente me parece extraño que no lo haya convocado. Yo lo pondría a jugar junto a [Marc] Guehi en estos momentos. Me gusta John Stones como central. Ha demostrado su valía en el Man City, pero solo había jugado un partido completo de 90 minutos antes de ser convocado para la selección.
«Si algo hemos aprendido es que los jugadores que llegan sin ritmo, con pocos partidos o lesionados no rinden en los Mundiales.
Así que me sorprendió la decisión de Thomas Tuchel, porque estaba en muy buena forma con el United. Cuando tienes a un jugador así, acostumbrado a la competición y con buenos resultados, no veía motivo para dejarlo fuera».
Próximos partidos de Inglaterra: Panamá será el próximo rival en el Mundial de 2026
Inglaterra, con dudas defensivas, ha tenido un inicio irregular en su campaña para el Mundial 2026. Una gran segunda parte ante Croacia —con doblete de Kane— le dio un 4-2 inicial.
Después sufrieron ante el bloque bajo de Ghana y firmaron un aburrido 0-0, por lo que necesitan ganar a Panamá el sábado para liderar el Grupo L y avanzar a los dieciseisavos, manteniendo vivas las ilusiones de acabar con 60 años sin título.