¡Ni enfermedad ni lesión! Thomas Tuchel explica por qué sustituyó a Declan Rice en la victoria de Inglaterra sobre Noruega en el Mundial

El entrenador reveló que ya tenía planeado el cambio cuando Inglaterra perdía 1-0. Aunque empataron justo antes del descanso, Tuchel mantuvo su decisión para enviar un mensaje contundente a su plantilla: quería que ocuparan posiciones más adelantadas y superaran el planteamiento defensivo de Noruega.

Al explicar el cambio, Tuchel dijo: «Nos complicamos la vida; algunos jugadores sufrían el calor, como Ezri Konsa, con calambres en el isquiotibial. Por eso, en el descanso decidimos ser más ofensivos con Declan. Tomé la decisión cuando perdíamos 1-0 y no quise dar marcha atrás. Incluso tras el empate, pensé que era la señal adecuada para el equipo: ocupar posiciones más adelantadas y crear más conexiones cuando Noruega se defendía con un bloque bajo. Se trata de estar más cerca del área rival, así que sacamos a Ebs y a Bukayo, lo que significó que tuviéramos que sacar a Dec o a Elliot [Anderson]».



