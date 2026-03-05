«Ni de lejos lo suficientemente bueno»: Senne Lammens desvela el «malestar» que se respira en el vestuario del Manchester United tras la derrota ante el Newcastle

A pesar de que el Newcastle se quedó con 10 hombres y Casemiro neutralizó el primer gol de Anthony Gordon, un tanto tardío de Will Osula condenó a los Red Devils a una decepcionante derrota. Lammens no se contuvo al reflexionar sobre un resultado que frenó el impulso del United en la carrera por la Liga de Campeones. El defensa belga sugirió que el equipo no hizo caso a las advertencias de Carrick, ya que les costó mucho superar a los Magpies.

«Es una gran decepción. Sabíamos que iba a ser un partido difícil... El entrenador nos lo advirtió», declaró Lammens a MUTV. «La primera parte no fue la mejor, pero llegamos al descanso con buenas sensaciones tras marcar ese gol en el último minuto contra 10 hombres».