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'¡Ni de cerca a mi nivel!': Kevin De Bruyne emite un veredicto brutal sobre Enzo Fernández como su sucesor en el Manchester City tras un fichaje de 125 millones de libras
De Bruyne cuestiona los rumores sobre su sucesor
El ídolo del Manchester City, De Bruyne, ha ofrecido una valoración sincera y un tanto mordaz sobre Fernández tras el sonado fichaje del centrocampista por el Etihad. Mientras que los aficionados no han tardado en etiquetar al exjugador del Chelsea como el heredero del trono de De Bruyne, el veterano belga ha pedido cautela, sugiriendo que las comparaciones son prematuras y quizá inmerecidas en esta etapa de la carrera del joven mediocampista.
En una entrevista con Nieuwsblad, De Bruyne abordó la creciente narrativa en torno a su sustituto. «¿Los aficionados del Manchester City llamando a Fernández mi sucesor? Sinceramente, creo que eso es un poco excesivo», dijo De Bruyne en la entrevista. Y continuó: «Enzo es un buen jugador, no digo que no lo sea. Tiene calidad, tiene potencial y puede convertirse en un centrocampista muy importante. Pero si somos completamente honestos, no creo que esté ni cerca del nivel al que yo jugaba en el Manchester City».
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Fernández se queda con el icónico dorsal 17
La transición en el Etihad se ha hecho oficial visualmente con la elección del dorsal por parte de Fernández. El argentino ha optado por llevar la camiseta número 17, un dorsal que se convirtió en sinónimo del genio creativo de De Bruyne durante su década cargada de títulos en Mánchester.
Aunque el número tiene un significado histórico en el club, Fernández explicó que su elección se debió a su historia personal más que a un intento directo de imitar el legado de su predecesor.
El jugador de 25 años explicó que eligió la camiseta número 17 por su vinculación con sus inicios en la selección nacional. "Es un número que me gusta", declaró durante su presentación. "Me representa. Fue mi primer número en la selección, así que estoy muy contento de elegir este número".
El precio frente al estatus de clase mundial
La dimensión económica de la operación ha sido uno de los grandes temas de conversación del mercado veraniego. El City igualó un récord británico para hacerse con los servicios del campeón del mundo, pero De Bruyne considera que una valoración alta no equivale de forma automática a un rendimiento de élite sobre el terreno de juego.
En referencia a las expectativas, la estrella belga señaló: "A veces siento que la gente lo ha sobrevalorado por el precio y por lo que ha conseguido con Argentina. 125 millones de libras no te convierten automáticamente en un centrocampista de clase mundial. Todavía tiene mucho que demostrar. Si quiere ser mi sucesor, tiene que demostrarlo primero en el campo. Ponerse mi dorsal número 17 es una cosa… reemplazar a Kevin De Bruyne es algo completamente distinto".
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El desafío que aguarda al argentino
Al margen del escepticismo del hombre al que reemplaza, Fernández está centrado en la tarea que tiene por delante y en la oportunidad de volver a trabajar a las órdenes de Enzo Maresca.
"Todo jugador quiere formar parte de un club como este porque todos saben lo bien gestionado que está el City", declaró Fernández a su llegada al club. "No podría estar más feliz de estar aquí, y estoy listo para el reto de ayudar al City a seguir ganando títulos. Este es un club construido para el éxito".
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