AFP
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¡Ni Chelsea ni Newcastle! Se menciona un destino sorpresivo en la Premier League para José Mourinho, ya que un club ávido de títulos sigue de cerca la situación del «Special One»
El Aston Villa se interesa por Mourinho
Según Football Insider, Aston Villa considera a Mourinho. Aunque Emery rinde bien, la directiva sigue de cerca al portugués.
El ex técnico de Chelsea y Manchester United, uno de los más laureados de la historia, podría llevar a los Villans a una nueva era de títulos, según los círculos cercanos al club.
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Las estrictas exigencias del «Special One»
Aunque hay interés desde los Midlands, quien quiera fichar a Mourinho deberá aceptar sus condiciones. Como mostraron los rumores sobre su regreso al Real Madrid, el técnico de 63 años pide controlar todos los asuntos del primer equipo.
El técnico del Benfica exige además controlar la estructura del club y tener gran influencia en los fichajes, lo que obligaría a un club como el Villa, acostumbrado a un modelo con director deportivo, a un importante cambio interno.
El regreso a la Premier League está al caer
Aunque desde hace meses se rumorea su regreso al Chelsea o al Newcastle, la conexión con el Villa supone un giro inesperado.
Mourinho nunca ha ocultado su afecto por el fútbol inglés, y la oportunidad de competir con los seis grandes mediante un club histórico como el Aston Villa podría ser el proyecto perfecto para consolidar su legado.
Los propietarios de Villa han mostrado disposición a invertir, y el palmarés de Mourinho se alinea con su visión a largo plazo.
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¿Y ahora qué?
La pugna por fichar a Mourinho se recrudece. El Real Madrid aparece vinculado a él tras los rumores de malestar en el vestuario del Bernabéu bajo Álvaro Arbeloa. Pero la Premier League sigue siendo muy atractiva.
Tanto si regresa a España como si sorprende fichando por la Premier, una cosa es segura: Mourinho solo firmará en sus términos.
Al cierre de la temporada europea, todos los ojos estarán sobre el técnico del Benfica para conocer su destino en la campaña 2026-27.