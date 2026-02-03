Getty Images Sport
N’Golo Kanté se declara en huelga tras caerse su fichaje al Fenerbahçe
Se cae el traspaso de Al-Ittihad al Fenerbahçe
Kanté fue uno de los primeros futbolistas de alto perfil en dar el salto de Europa a la lucrativa Liga Profesional Saudí, al incorporarse al Al-Ittihad en 2023, tras cerrar una etapa de siete años con el Chelsea. Desde entonces se consolidó como pieza clave del club con sede en Yeda, contribuyendo a la conquista del título de liga 2024-25 y de la Copa del Rey en esa misma temporada.
Sin embargo, a mitad del mercado de fichajes de enero salió a la luz el interés del Fenerbahçe por el exjugador del Leicester City, que veía con buenos ojos sumar a sus filas al campeón del mundo francés.
El acuerdo parecía bien encaminado e incluso contemplaba la llegada del delantero marroquí Youssef En-Nesyri a Arabia Saudita, pero en el último día del plazo se confirmó que un error administrativo de Al-Ittihad en el Sistema de Igualación de Transferencias impidió que la operación pudiera cerrarse.
Fenerbahçe responsabiliza a Al-Ittihad por el fichaje frustrado
Fenerbahçe mostró su profundo malestar y responsabilizó directamente a Al-Ittihad por el fracaso de la operación, a través de un comunicado oficial en el que explicó: “El proceso de transferencia que involucraba a N’Golo Kanté y Youssef En-Nesyri con el club Al-Ittihad fue gestionado de manera meticulosa y conforme a lo planificado por nuestra institución.
Siguiendo las indicaciones de nuestro cuerpo técnico, se alcanzaron acuerdos con los jugadores, se realizaron los exámenes médicos, se obtuvieron las aprobaciones necesarias y el club cumplió con todas sus obligaciones dentro de los plazos establecidos. La documentación de registro fue cargada de forma correcta y completa en el sistema dentro del período correspondiente.
No obstante, debido a un error en la introducción de la información en el Sistema de Correlación de Transferencias (TMS) por parte del otro club, el proceso no pudo completarse dentro del plazo oficial, por causas ajenas al Fenerbahçe. Ante esta situación, se solicitó una prórroga, se mantuvieron conversaciones con la FIFA y se tomaron todas las medidas necesarias para intentar resolver el trámite.
Pese a ello, el otro club no completó el proceso ni ofreció una justificación. Como consecuencia, la transferencia no pudo concretarse. Entendemos y compartimos la decepción que esta situación ha generado en nuestra afición.
Nuestro club continuará con la reestructuración de la plantilla con la misma determinación y disciplina, en línea con nuestros objetivos deportivos.”
Kanté no se presenta al entrenamiento en Arabia Saudita
Ahora, según informa Ben Jacobs, Kanté se negó a presentarse al entrenamiento de Al-Ittihad el martes y mantiene la esperanza de que el traspaso aún pueda concretarse. Esa posibilidad sigue abierta, ya que Santi Aouna asegura que las conversaciones entre ambos clubes están por reanudarse.
Por su parte, L’Équipe señala que el mediocampista francés no tiene intención de volver a jugar con su actual equipo mientras espera una resolución de la FIFA sobre la operación frustrada. Además, la ventana de transferencias en Turquía permanecerá abierta hasta el viernes, lo que deja margen para subsanar los errores administrativos y permitir que Kanté complete su llegada al Fenerbahçe. No obstante, Youssef En-Nesyri no podría realizar el movimiento en sentido contrario.
Al-Ittihad, en crisis tras la salida de Karim Benzema
El deseo del legendario mediocampista francés de abandonar el club llega en un momento especialmente delicado para Al-Ittihad, que ya no puede reforzarse debido al cierre de su mercado de fichajes. El lunes, Karim Benzema concretó una salida tan inesperada como dolorosa rumbo al Al-Hilal, su gran rival en la Pro League saudí, dejando a los campeones defensores en una situación comprometida de cara a la segunda mitad de la temporada.
A esto se suma el fallido intento por fichar a Gustavo Sá, mediocampista ofensivo de 21 años que milita en el Famalicão de la Primeira Liga portuguesa, operación que tampoco logró cerrarse.
Al-Ittihad conquistó el título de liga en la temporada 2024-25, pero en la presente campaña ocupa el séptimo puesto tras 19 jornadas, a 13 puntos del líder actual, precisamente Al-Hilal. Pese a ello, el equipo atraviesa una racha positiva de tres partidos sin derrota y viene de imponerse 1-0 al Al-Najma el domingo, con un gol de Mahamadou Doumbia. Ni Kanté ni Benzema formaron parte de la convocatoria para ese encuentro.
