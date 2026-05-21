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¡Neymar vuelve a lesionarse! La estrella del Santos se perderá el partido, y su lesión en la pantorrilla reaviva los temores sobre su participación en el Mundial
El Santos confirma la lesión en la pantorrilla de Neymar
El Santos confirmó que Neymar sufre una lesión leve en la pantorrilla derecha, con un edema de 2 mm. El club lo anunció el miércoles. Es un mal momento para el jugador de 34 años, recién reincorporado a la selección brasileña tras recuperarse de la grave lesión de rodilla en 2023.
Se perdió el duelo copero ante San Lorenzo y probablemente también se ausente frente al Grêmio. El jugador trabaja para estar listo de cara a la concentración de Brasil, prevista para el 27 de mayo, y tanto Santos como la CBF siguen de cerca su evolución.
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El Santos se mantiene optimista respecto al plazo de recuperación de Neymar
Rodrigo Zogaib, jefe del equipo médico del Santos, afirmó que la lesión de Neymar es leve y que estará listo para Brasil la próxima semana.
«Neymar tiene una lesión leve en la pantorrilla, un edema», declaró Zogaib age. «Pero, según nuestra planificación, su evolución le permitirá estar en forma la semana que viene, cuando se incorpore a la selección nacional».
La lesión plantea nuevas dudas sobre la decisión de Ancelotti en cuanto a la alineación
La lesión de Neymar reaviva las críticas a Ancelotti por incluirlo en la lista de Brasil. El técnico italiano solo quería jugadores en plena forma. El cuerpo técnico teme que la lesión altere su preparación y afecte su participación en el amistoso contra Panamá del 31 de mayo en el Maracaná. Para acelerar la recuperación, Neymar se ejercita con su equipo médico en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé de Santos.
Tras su larga ausencia de la Seleção, Neymar declaró a Santos TV: «Lloré durante varias horas, no fue fácil llegar hasta aquí. Cuando anunciaron mi nombre, supe que había merecido la pena superar todo y aguantar el esfuerzo».
Agradeció a quienes lo ayudaron y añadió: «Mi convocatoria no fue solo para mí, fue para todos los que forman parte del proceso».
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Brasil espera noticias sobre el estado físico de Neymar antes de los partidos internacionales
Neymar podría perderse el último partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante el Deportivo Cuenca, lo que podría eliminar al Santos, actualmente último del grupo.
Antes de eso, Brasil enfrentará a Panamá y Egipto, y luego a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C. Neymar solo quiere mantenerse sano para recuperar su papel estelar en la Seleção.