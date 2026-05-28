¡Neymar tiene una fecha límite! Brasil decidirá su futuro tras la nueva lesión en la pantorrilla que sufrió al unirse al equipo de Carlo Ancelotti para el Mundial

La lesión en la pantorrilla derecha de Neymar acaparó la atención en la primera jornada de preparación de Brasil para el Mundial en Granja Comary y aumentó las dudas sobre su participación. La CBF tomó precauciones extraordinarias, cerrando al público un centro de diagnóstico local para garantizar la absoluta privacidad de las pruebas de imagen del astro, según informa Globo. Aunque el Santos dio el visto bueno médico inicial, nuevas pruebas confirmaron un edema de grado dos, lo que dejó al jugador fuera de los entrenamientos sobre el terreno de juego y hace muy improbable que pueda jugar contra Panamá.

El médico de la selección, Rodrigo Lasmar, confirmó el jueves: «Neymar llegó ayer a Granja Comary, se sometió a todos los exámenes médicos y terminamos con una resonancia magnética, que identificó una lesión muscular de grado 2. El deportista continúa con el tratamiento y se espera que reciba el alta en dos o tres semanas».