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Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Neymar se sometió a una intervención en la rodilla durante el parón internacional, mientras el entrenador del Santos desvela sus planes para el ídolo brasileño de cara al Mundial

Neymar
Santos FC
Brazil
World Cup
Flamengo vs Santos FC
Serie A

El entrenador del Santos, Cuca, ha desvelado un plan médico específico diseñado para que el ídolo brasileño Neymar llegue al Mundial de 2026 en plena forma física. La superestrella, de 34 años, aprovechó el reciente parón internacional para someterse a una intervención regenerativa de rodilla, ya que el club quiere que recargue las pilas de cara a la exigente racha de partidos que le espera antes del torneo en Norteamérica.

  • Cuca explica el plan previo al Mundial para Neymar

    El Santos se vio obligado a afrontar el domingo un partido de gran repercusión mediática contra el Flamengo sin su figura estrella, y Neymar tampoco podrá disputar el primer partido del club en la Copa Sudamericana contra el Deportivo de Cuenca. Sin embargo, el entrenador Cuca ha destacado que estas ausencias forman parte de una estrategia calculada para garantizar que el delantero esté en plena forma física durante el resto de la temporada y de cara al Mundial.

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  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Intervención médica compleja durante el parón internacional

    Tras la derrota por 2-0 de su equipo ante el Flamengo, Cuca detalló el intenso calendario que está siguiendo Neymar. «Se sometió a una intervención en la rodilla durante el parón [internacional], por lo que no entrenó y pasó cuatro o cinco días recuperándose de esa intervención», explicó el entrenador, según ESPN. «Trabajó en algunos de los aspectos físicos que necesitaba mejorar. Recargará energías para disputar los 13 partidos consecutivos que quedan hasta el próximo parón. Así que hemos aprovechado este tiempo, junto con el cuerpo técnico y los fisiólogos, para que recargue las pilas y pueda rendir al máximo hasta mediados de año».

    La intervención consistió en un tratamiento con plasma rico en plaquetas (PRP), una terapia regenerativa que utiliza la propia sangre del jugador para acelerar la curación de microlesiones y fortalecer los tejidos articulares. Este enfoque médico proactivo se considera vital para un jugador que ha sufrido lesiones recurrentes durante los últimos tres años. El objetivo es que Neymar pueda soportar una intensa carga de trabajo que incluye ocho jornadas del Brasileirão y dos eliminatorias de la Copa de Brasil, todo ello mientras mantiene el nivel físico necesario para llamar la atención de Carlo Ancelotti de cara a la convocatoria de la selección nacional.

  • Sanciones disciplinarias y polémicas arbitrales

    Aunque su estado físico se está controlando con esmero, el temperamento de Neymar ha causado revuelo recientemente. El delantero se mostró especialmente vehemente tras una polémica tarjeta amarilla contra el Remo, lanzando un ataque mordaz contra el árbitro Savio Pereira Sampaio. 

    Las repercusiones de ese partido han sido significativas, y hay informes que sugieren que la Comisión Disciplinaria de la Confederación Brasileña de Fútbol está revisando los comentarios sexistas que supuestamente profirió durante su arrebato tras el partido. En teoría, tales cuestiones disciplinarias podrían acarrear una suspensión de larga duración, lo que supondría un enorme obstáculo en la preparación cuidadosamente planificada de Neymar para los próximos partidos del Santos.


  • Neymar AncelottiGetty/Goal

    El último empujón hacia la gloria en el Mundial

    Lo que está en juego no podría ser más importante para la antigua estrella del Barcelona, ahora que se adentra en lo que muchos consideran su último ciclo mundialista. Con tres goles y tres asistencias en seis partidos esta temporada, el rendimiento de Neymar sigue siendo sólido, pero su futuro en la selección sigue en el aire tras su ausencia de las últimas convocatorias de Ancelotti. El técnico italiano ha dejado claro que un puesto en el avión depende de que esté al 100 % físicamente, y a Neymar se le acaba el tiempo para demostrar que está preparado físicamente.

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