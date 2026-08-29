Neymar se pierde el entrenamiento del Santos antes del crucial derbi contra el Corinthians

El Santos necesita desesperadamente un resultado positivo ante el Corinthians para mantenerse alejado de la zona de descenso del Campeonato Brasileiro, que actualmente está a solo dos puntos por debajo. Tras el derbi, el equipo de Cuca afronta la complicada tarea de remontar un déficit de tres goles contra el Palmeiras en la vuelta de los cuartos de final de la Copa do Brasil. Esa exigente racha concluye con una difícil visita al Internacional antes de que el calendario nacional se detenga por el parón.