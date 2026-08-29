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imago-sport-1081864748.jpgRainier Moura
Adhe Makayasa

Traducido por

Neymar se pierde el entrenamiento del Santos antes del crucial derbi contra el Corinthians

Neymar
Corinthians vs Santos FC
Corinthians
Santos FC
Serie A

Neymar, jugador clave del Santos, se ha ausentado del entrenamiento del primer equipo después de presentar síntomas gripales antes del crucial derbi del domingo contra el Corinthians. La superestrella brasileña descansó por precaución en la penúltima sesión antes del clásico, pero el club sigue confiando en que su capitán se recupere a tiempo para jugar en el Neo Quimica Arena.

  • La gripe aparta al talismán brasileño

    La superestrella brasileña se vio obligada a perderse el entrenamiento táctico en el CT Rei Pele tras presentar síntomas leves de gripe. Su ausencia se produjo justo cuando el equipo de Cuca ultimaba su preparación para visitar a su feroz rival local. Sin embargo, los informes sugieren que el capitán volverá a entrenarse el sábado y seguirá estando disponible para ser convocado para el derbi.


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    El club confirma un descanso por precaución

    Los servicios médicos del Santos optaron por un enfoque de precaución para asegurarse de que el estado del delantero no empeorara antes del crucial encuentro. Al confirmar el estado de su jugador franquicia mediante un comunicado oficial, el club explicó: "El atleta Neymar Jr. presentó síntomas gripales y guardó reposo, por consejo del Departamento de Salud, en el entrenamiento del viernes (28 de agosto)."

  • Ausencias clave golpean al Santos

    La influencia de Neymar ha resultado vital para el ataque del equipo esta temporada, con un balance de nueve goles y ocho asistencias en 24 partidos. El Peixe ya sufrió una dañina derrota por 3-0 ante el Palmeiras en la Copa do Brasil cuando se vio obligado a jugar sin su capitán. Cuca afronta ahora más quebraderos de cabeza para confeccionar la alineación, con Joao Schmidt suspendido por acumulación de tarjetas y Gabriel Menino de baja por un esguince de rodilla.

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  • Santos v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    La lucha por el descenso cobra cada vez más importancia

    El Santos necesita desesperadamente un resultado positivo ante el Corinthians para mantenerse alejado de la zona de descenso del Campeonato Brasileiro, que actualmente está a solo dos puntos por debajo. Tras el derbi, el equipo de Cuca afronta la complicada tarea de remontar un déficit de tres goles contra el Palmeiras en la vuelta de los cuartos de final de la Copa do Brasil. Esa exigente racha concluye con una difícil visita al Internacional antes de que el calendario nacional se detenga por el parón.

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