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Neymar se burla de un economista alemán que predijo que Japón ganaría a Brasil con una publicación mordaz en las redes sociales
Neymar tiene la última palabra tras la clasificación de Brasil
Neymar se burló de Klement tras la victoria 2-1 de Brasil sobre Japón, que clasificó a la Canarinha a octavos del Mundial 2026. El astro del Santos recordó en redes la predicción de Klement, quien había pronosticado la eliminación de los pentacampeones.
Japón presionó a Brasil durante todo el partido y estuvo cerca de sorprender, pero en los últimos minutos Rayan recuperó el balón, Bruno Guimaraes asistió a Gabriel Martinelli y este marcó el 2-1 que dio el pase a la Seleção.
Neymar responde a la predicción de Klement
Klement, matemático y economista, ya había llamado la atención antes del torneo tras pronosticar que Japón vencería a Brasil en las eliminatorias. Basó su pronóstico en su modelo de predicción para el Mundial, que ya había acertado los ganadores de las ediciones de 2014, 2018 y 2022.
Antes del torneo, Klement declaró a Fortune India: «No hago pronósticos para la fase de grupos, pero preveo un Brasil-Japón en dieciseisavos y victoria japonesa. Suena absurdo: Brasil es la selección más laureada, pero su actual generación no brilla, mientras que Japón está en un gran momento».
Tras la victoria de Brasil, Neymar escribió en X: «Señor Joachim Klement… por favor, inténtelo de nuevo en el próximo Mundial».
Neymar sigue con sus bromas en las redes sociales
Neymar, lejos de quedarse quieto tras la victoria, siguió en las redes para vigilar los demás pronósticos de Klement. Cuando Holanda —a la que Klement había dado como ganadora del Mundial 2026— cayó ante Marruecos en los penaltis, el brasileño volvió a atacar: «Te has vuelto a equivocar».
- AFP
Brasil se prepara para un reto más difícil
Brasil avanza a octavos de final, donde rivales más fuertes podrían aprovechar los errores defensivos vistos ante Japón. El equipo de Ancelotti esperará al ganador de Costa de Marfil o Noruega para esa ronda.