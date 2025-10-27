¿Se acabó para Neymar? Santos informa al padre de la estrella sobre la decisión del contrato mientras aumenta el rumor de una posible reunión con Lionel Messi en el Inter Miami
El futuro de Neymar en el aire
Según Globo, Neymar Sr había establecido contacto con Santos para discutir una posible extensión de contrato de seis meses, ya que el período de su hijo en el club de la Serie A concluye a finales de este año. Sin embargo, el equipo brasileño no ha mostrado interés en extender su contrato. El jugador, también, tiene una postura similar, ya que ha caído en el orden de preferencia en la selección nacional de Brasil desde que Carlo Ancelotti tomó el relevo de Dorival Junior. Desde su llegada en junio, Ancelotti aún no ha convocado a Neymar al campamento nacional y ha depositado su confianza en otros candidatos potenciales en su posición.
- Getty Images Sport
Los problemas de lesiones de Neymar continúan
Desde 2023, Neymar ha sido acosado por lesiones desde sus días en el Paris Saint-Germain. Su lucrativo traslado al Al-Hilal no mejoró la situación, ya que meses después de unirse al club, el jugador de 33 años sufrió una rotura de ligamento cruzado, lo que lo dejó fuera por casi un año. Poco después de recuperarse, volvió a aparecer con una lesión en el tendón de la corva, finalmente dejando el club en enero de este año para regresar a su club de infancia, Santos. Pero el problema en el tendón de la corva parece ser recurrente con frecuencia, obligándolo a perder numerosos partidos, no solo para el club sino también para su país. Ancelotti dijo de él este mes: "Neymar puede jugar a su máximo nivel en este equipo sin ningún problema. Cuando está en buena condición física, tiene la calidad para jugar no solo en Brasil sino en cualquier equipo del mundo debido a su talento."
¿Reencuentro con Lionel Messi en camino?
Aunque no se han tomado decisiones prominentes por parte del entorno del jugador, informes recientes han afirmado su reunión con excompañeros del Barcelona, Lionel Messi y Luis Suárez, en el Inter de Miami en la MLS. El Inter de Miami cree que podrán permitírselo debido a la retirada de Sergio Busquets y Jordi Alba, creando espacio para la inclusión de Neymar como Jugador Designado junto a Messi y probablemente Rodrigo De Paul.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Neymar?
El contrato de Neymar finaliza el 31 de diciembre, y hasta esa fecha, sigue siendo parte de Santos. Su última lesión en el isquiotibial el 19 de septiembre ya lo ha dejado fuera de juego por más de un mes, y aún se desconoce la fecha de su regreso. Sin embargo, si se recupera pronto, los fanáticos pueden esperar que participe contra Fortaleza el 3 de noviembre, que es el próximo partido de Santos después de un breve descanso.