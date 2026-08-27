El No. 10, que fue incluido en la convocatoria preliminar para el viaje antes de quedar fuera de la hoja final del partido, no tardó en zanjar las especulaciones sobre su estado físico y confirmó que su ausencia se debía a rotaciones en la plantilla. Dirigiéndose directamente a los aficionados, dijo en un comentario en una publicación de Instagram: "¡Estaba disponible para jugar! Fue una decisión del cuerpo técnico, debido a la secuencia de partidos que tenemos."