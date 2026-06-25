Neymar rompe a llorar tras su breve aparición con Brasil en la victoria ante Escocia en el Mundial

La vuelta de Neymar ante Escocia valió más que los tres puntos que dieron a Brasil el primer puesto del grupo. El jugador de 34 años reemplazó a Matheus Cunha en la segunda parte y cortó una ausencia de 981 días con la selección, iniciada en octubre de 2023.

Tras una pesadilla de lesiones, incluida la rotura del ligamento cruzado anterior y recaídas en los isquiotibiales, su presencia en este torneo parecía en duda. Al final del partido en el Miami Stadium, el emocionante regreso lo hizo romper en llanto mientras sus compañeros y el legendario Ronaldinho lo abrazaban. Doy gracias a Dios por poder ayudar a mi país, estoy muy feliz», declaró Neymar.



