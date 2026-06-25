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Neymar rompe a llorar tras su breve aparición con Brasil en la victoria ante Escocia en el Mundial
Un emotivo regreso para el icono de la Seleção
La vuelta de Neymar ante Escocia valió más que los tres puntos que dieron a Brasil el primer puesto del grupo. El jugador de 34 años reemplazó a Matheus Cunha en la segunda parte y cortó una ausencia de 981 días con la selección, iniciada en octubre de 2023.
Tras una pesadilla de lesiones, incluida la rotura del ligamento cruzado anterior y recaídas en los isquiotibiales, su presencia en este torneo parecía en duda. Al final del partido en el Miami Stadium, el emocionante regreso lo hizo romper en llanto mientras sus compañeros y el legendario Ronaldinho lo abrazaban. Doy gracias a Dios por poder ayudar a mi país, estoy muy feliz», declaró Neymar.
- AFP
En busca del ritmo en Miami
Aunque era un partido festivo, Neymar aún busca recuperar su nivel. Actuando como «falso nueve», empezó lento, perdió la posesión en nueve ocasiones y le costó seguir el ritmo.
Con el paso de los minutos, el máximo goleador de la historia mostró destellos de su talento: obligó a una gran parada a Angus Gunn con un potente disparo y sacó un córner peligroso que casi significó el cuarto gol para el equipo de Carlo Ancelotti.
Un largo camino de vuelta para la estrella del Santos
Tras volver a sus raíces con el Santos en Brasil, el regreso de Neymar a la selección no ha sido fácil. Después de evitar por poco el descenso en la liga nacional la temporada pasada, muchos dudaron de su forma física y nivel, pero Ancelotti mantuvo la confianza en el experimentado delantero.
Sin embargo, en la actual selección brasileña la competencia por la titularidad es fuerte. Con Vinicius Jr., Raphinha y Matheus Cunha en la delantera, se espera que Neymar asuma un rol de apoyo durante la fase eliminatoria en lugar de ser el referente único del ataque.
- AFP
A la espera del rival en la fase eliminatoria
El equipo de Ancelotti cumplió las expectativas como favorito del torneo, combinando juventud y la experiencia de estrellas como Neymar. El 3-0 les asegura el primer puesto del Grupo C, por delante de Marruecos, y les lleva a los dieciseisavos. Ahora enfrentarán al segundo del Grupo F, integrado por Países Bajos, Japón y Suecia. El cruce será en Houston el lunes 29 de junio.