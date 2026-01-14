En una aparición en un podcast en Brasil, Neymar dijo que Messi ha expresado interés en ver la Copa Mundial de Naciones de la Kings League 2026, que ahora está en las etapas eliminatorias, y también insinuó la posibilidad de que el argentino juegue. Neymar dijo que Messi está considerando la posibilidad de jugar "en las semifinales o la final".

Agregó sobre ser contactado por su ex compañero del Barca y Paris Saint-Germain: "Me escribió y me preguntó si podía venir. Le dije que comprobaría si el palco estaba lleno. Messi podría venir."

Piqué ha hablado anteriormente sobre la posibilidad de invitar a Messi, diciéndoles a reporteros: "Estamos intentando atraer a todas las grandes leyendas del mundo del fútbol tradicional. Y Messi es el más grande de todos. En este momento, sigue siendo un jugador activo, jugando para el Inter Miami. Pero cuando se retire, podríamos tener la oportunidad de invitarlo."

Agüero ha coincidido con los sentimientos de Piqué, agregando: “No hemos hablado sobre eso. Creo que es un poco complicado en este momento por el calendario, pero espero que algún día pueda jugar para nosotros. Muchas estrellas han jugado y más quieren venir. Hemos visto a Chicharito [Javier Hernández], Ronaldinho, [Andrea] Pirlo, [Andriy] Shevchenko y [Iker] Casillas jugar para algunos de los otros equipos.

"Hay muchos jugadores interesados en [representar a Kunisports], pero obviamente, por el tiempo y las distancias involucradas, no ha sido posible para muchos de ellos, pero hay muchos exjugadores interesados en jugar. Solo es cuestión de encontrar las fechas."