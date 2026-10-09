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Neymar rescata al Santos con un doblete de penalti ante el Flamengo y frena la carrera por el título del líder
La aparición estelar de una superestrella desata una remontada dramática
El delantero brasileño sustituyó a Philippe Coutinho al descanso, cuando su equipo iba por detrás en el marcador por los goles en la primera parte de Danilo y Lucas Paqueta. Tras haber estado de baja desde que se desgarró el músculo del muslo derecho contra el Palmeiras el 2 de septiembre, mantuvo la calma para transformar dos penaltis en los minutos 82 y 88. Esa reacción final en Vila Belmiro puso un abrupto final a las rachas de cinco victorias seguidas que habían encadenado ambos equipos.
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La lucha por el título en el Championship se aprieta en lo más alto
Dejarse dos puntos desde una posición ganadora perjudica al Flamengo en la lucha por el título. El líder se mantiene con 61 puntos, pero Palmeiras venció al Bahia para colocarse a solo un punto de la cima. Para el Santos, esta remontada llena de carácter demostró lo rápido que mejoran las cosas cuando su talismán vuelve al campo.
Los anfitriones de mitad de tabla aspiran a un arreón final tardío
El resultado deja al Santos octavo en la tabla, con 42 puntos en 29 partidos. Mientras tanto, la tarjeta roja de Jorginho y los errores defensivos en los últimos minutos supusieron un oportuno toque de atención para los visitantes. Con un Neymar que volvió en buena forma, el Santos creerá ahora en sus opciones de escalar a los puestos altos antes de que termine la temporada.
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El exigente calendario pone a prueba a los aspirantes continentales
La acción se reanuda rápidamente el domingo 11 de octubre, cuando el Santos visite al Atlético-MG y el Flamengo dispute un derbi muy exigente contra el Fluminense. Después, el líder de la liga deberá centrar su atención en Sudamérica, con una visita al conjunto argentino Estudiantes para el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores el jueves 15 de octubre. Con partidos de tanta exigencia cada pocos días, una buena gestión de la plantilla será clave para mantener frescos a los jugadores importantes.
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