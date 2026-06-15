Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

Neymar podría perderse TODA la fase de grupos del Mundial tras conocerse el plan de Brasil para el delantero lesionado

Neymar
C. Ancelotti
Brazil
Haití
World Cup
Escocia

Brasil podría jugar toda la fase de grupos del Mundial sin Neymar, pues el equipo médico prioriza su recuperación a largo plazo. La estrella de la Seleção se recupera de una grave lesión muscular, y el cuerpo técnico espera tenerlo listo para las eliminatorias.

  • La prudencia sigue siendo la prioridad para la Seleção

    Los equipos médico y técnico de Brasil coinciden: Neymar no jugará en la fase inicial del Mundial.

    Aunque algunos piden su regreso al once, no se arriesgará en el próximo partido contra Haití en Filadelfia.

    Neymar no ha entrenado con Carlo Ancelotti desde su llegada a Granja Comary el 27 de mayo, y el cuerpo técnico busca evitar una recaída si regresa demasiado pronto a los entrenamientos intensivos.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Plazo de recuperación de una lesión en la pantorrilla

    Neymar se recupera de una lesión de grado dos en la pantorrilla, sufrida el 17 de mayo con el Santos. Ha incrementado su carga de trabajo en el gimnasio, lo que indica progreso, pero aún no está en condiciones de competir ni de entrenar con el grupo.

    El plan es que el jugador de 32 años salga al campo esta semana para realizar trabajo individual, pero solo recibirá el visto bueno para entrenar con el equipo cuando el cuerpo médico confirme que no siente dolor.

    Al llevar más de un mes sin jugar, la falta de ritmo es un factor clave en la toma de decisiones.

  • Planes para la fase eliminatoria

    Internamente, Brasil prepara un calendario para que Neymar llegue en forma a las eliminatorias del Mundial. Esto lo descarta del partido contra Haití y lo pone en duda para el último encuentro de grupo ante Escocia, el 24 de junio en Miami.

    Este enfoque conservador se mantendrá solo si los resultados de la Seleção lo permiten.

    Ancelotti quiere contar con su mejor jugador, pero no pondrá en riesgo su salud. El italiano explicó su decisión de mantener al astro lesionado en la convocatoria: «Neymar trabaja duro para recuperarse. Lo elegimos no solo por su gran calidad, sino también por su experiencia y el ejemplo que representa para los más jóvenes».

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Se avecina una evaluación final

    El equipo médico podría hacer nuevas pruebas de imagen en los próximos días para confirmar si el tratamiento intensivo ha sanado el músculo de la pantorrilla. Los resultados dirán si Neymar vuelve antes al campo o sigue con su rehabilitación en el gimnasio.

    De momento, Brasil valora la prudencia a corto plazo frente a los beneficios a largo. Con o sin su máximo goleador, la Seleção necesita avanzar a octavos, donde espera contar con un Neymar descansado y listo para liderar la lucha por el sexto título.