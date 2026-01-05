Getty
Neymar pensó en retirarse tras duras batallas con las lesiones en Santos
Neymar enfrentará otra operación tras nuevos problemas físicos
Con Neymar enfrentando prolongados períodos en la camilla de tratamiento, el delantero de 33 años llegó a cuestionarse si valía la pena someter su cuerpo y mente a tanto sufrimiento.
Aun así, decidió jugar a pesar del dolor para intentar salvar al Santos del descenso en 2025. El máximo goleador histórico de Brasil, con 79 goles internacionales, también mantiene la esperanza de representar a su país en la Copa del Mundo de 2026.
Tras someterse a una nueva cirugía en una rodilla problemática, Neymar sigue un riguroso programa de rehabilitación, posponiendo, por ahora, la decisión de colgar las botas definitivamente.
- Getty
Neymar ha enfrentado pruebas físicas y mentales
Hablando sobre la filtración de noticias respecto a la última cirugía de Neymar, que salió a la luz antes de que el propio jugador lo supiera, su padre declaró al canal de YouTube Rafa Tecla T: “Estábamos monitoreando a Neymar todo el tiempo, intentando mantenerlo bajo control. Pero él es alguien que nunca se frena en el campo. No puedes hacer que se contenga. De repente, está retrocediendo, pidiendo el balón constantemente. Es extremadamente competitivo. La única forma de controlarlo es mantenerlo fuera del campo.”
Neymar Senior también habló sobre el impacto mental que estas lesiones han tenido en su hijo: “Solo puedes actuar cuando hay tranquilidad. Igual que ahora. Tuvo una lesión de menisco, y la prensa lo filtró antes de que siquiera habláramos con él. Su mente simplemente se bloqueó. Por un momento, no podía proteger el estado mental de mi hijo. Le afecta mucho — escuchar que Neymar no volverá a jugar este año colapsa su mente.”
Revelado: Neymar estaba listo para retirarse
Continuó hablando sobre Neymar, a quien tuvieron que convencer de no rendirse: “Cuando llego a casa, voy al cuarto de mi hijo y le pregunto: ‘Hijo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?’ Me mira y me dice: ‘No puedo más, papá. Hagamos la cirugía… Ni siquiera sé si vale la pena operarme. Para mí, eso es todo’. Le respondí: ‘¿Eso es todo? Entonces, ¿para qué operar? Solo haz la cirugía, nos detenemos, y el próximo año decidiremos qué hacer’. Luego le dije: ‘Hijo, si quieres operarte para que podamos concentrarnos en tu recuperación y que estés bien, estoy contigo’.”
Sobre la motivación de un posible Mundial, Neymar Sr. añadió: “Empecé a hablar con él, contándole algunas cosas: ‘¿Sabes qué pasa? Hay una narrativa allá afuera. Algunas personas muy ruidosas, no muchas, pero extremadamente influyentes, quieren que te rindas. Si nos rendimos… queda muy poco, seis meses. Después de junio o julio, no sé si ganaremos o no. Pero iré contigo. Creo que hemos cumplido nuestra misión, seamos campeones o no. Pero tienes que estar en ello. No puedes dejar que esas voces te afecten ni escuchar lo que viene de afuera’.”
- Getty Images
¿Qué sigue para Neymar?
La reacción de Neymar fue enfocarse y demostrar su total compromiso con el Santos. Su padre relató: “La mañana siguiente me envió un mensaje: ‘Voy a entrenar. Veré si puedo manejarlo’. Fue allí, hizo todo. Dijo que sintió algo de dolor, pero logró completar la sesión. Luego empezó a disparar con el pie izquierdo y con el derecho. Le dije: ‘Hombre, ¿estás loco? Solo corre, moverte por el campo ya es suficiente’. Me miró, asintió y dijo: ‘Creo que funciona’.”
Aunque surgieron rumores sobre un posible regreso a sus excompañeros del Barcelona, Lionel Messi y Luis Suárez, en el Inter Miami de la MLS, se informa ahora que Neymar está listo para extender su contrato con Santos por otra temporada, posiblemente hasta el Mundial de 2026.
Anuncios