Neymar participa en un torneo de la World Series of Poker en Las Vegas tras la temprana eliminación de Brasil del Mundial 2026

Neymar ha dejado el césped por la mesa de póquer en Las Vegas. El sábado por la noche se le vio en la mesa del evento principal de 10 000 dólares de las WSOP 2026. Ya había llegado a la mesa final en 2025, según Fox Sports.

Sin embargo, esta vez su suerte se agotó rápido: el exjugador del Barcelona y el PSG no superó la primera jornada. Su pronta eliminación en la sala de póker recuerda el final prematuro de su verano internacional, cuando sus sueños de un sexto título mundial con Brasil se frustraron en Norteamérica.







