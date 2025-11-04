Neymar, omitido de la convocatoria de Brasil OTRA VEZ mientras Carlo Ancelotti emite un veredicto contundente sobre la estrella del Santos plagada de lesiones

La reticencia de Ancelotti a discutir sobre Neymar está desconcertando a muchos, con el exdefensor Fabio Luciano diciendo en Resenha da Rodada: “Creo que este asunto de Neymar yendo al Mundial no va a ser así, que solo irá si está al 100%. Si no está en su mejor momento, pero está ofreciendo un buen fútbol... No creo que necesite estar al 100% para ser convocado, porque es un jugador técnicamente diferente.”

“Tiene que estar en buena condición, solo que no creo que vaya a ser como 'Neymar tiene que estar físicamente en su mejor momento'. Pienso que si está bien, jugará. No tenemos a nadie similar y si puede mantener un buen rendimiento, será convocado.”

Otro exjugador estrella de Brasil, Luisao, añadió: “Creo que el tema de Neymar ha ido demasiado lejos. Siempre estamos persiguiendo nuestros propios pasos cuando hablamos de Neymar. Me sorprende que no entiendo por qué la selección nacional no ha resuelto ya esta situación. Se trata de ser claro, 'Hablé con él y a partir de hoy no hablaré de Neymar'.

“Cada vez que hay un anuncio de la convocatoria, una entrevista, se hablará de él. Ancelotti siempre dice las mismas cosas. ¿Cuál es el problema de reconocer la situación y decir que solo hablas de los jugadores convocados? Es irritante.”