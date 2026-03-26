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Neymar «no es un gran profesional» como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, afirma la leyenda brasileña Zico
- AFP
¿No ha sacado el máximo partido a su talento?
En un mundo en el que el talento suele medirse por los títulos y las estadísticas, el icono brasileño Zico ha señalado un criterio diferente a la hora de evaluar a la antigua superestrella del Barcelona y del París Saint-Germain, Neymar: la profesionalidad. En una entrevista exclusiva con ESPN, el icono de la Seleção comparó a Neymar con los dos jugadores más destacados de la era moderna, Messi y Ronaldo, pero señaló una diferencia crucial en sus respectivas formas de enfocar el juego. Zico quiere que Neymar juegue en el Mundial de 2026, pero solo si está al 100 % física y mentalmente.
«Quiero que se recupere y juegue, soy fan suyo, Dios le dio un talento que solo ha concedido a unos pocos», explicó Zico. «En este mundo del que hablo, están Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Son los tres. Pero los otros dos son profesionales extraordinarios. Él no lo estaba siendo. El fútbol le lo dio todo, y ese es el problema. Pero en cuanto a talento, tiene más que nadie. Desde hace un tiempo, no ha sabido cómo sacarle el máximo partido».
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Preocupaciones relacionadas con la forma física y la constancia
La decisión del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, de dejar a Neymar fuera de la convocatoria de marzo ha desatado una tormenta en toda Sudamérica. A pesar de la prolongada ausencia del jugador de 34 años de la escena internacional tras una grave lesión de rodilla a finales de 2023, la opinión pública brasileña y los exjugadores siguen divididos sobre su utilidad. Este ciclo recurrente de lesiones está, según Zico, directamente relacionado con el estilo de vida y la preparación física de Neymar. Zico argumentó que cualquier seleccionador, incluido Ancelotti, debe dar prioridad a la fiabilidad de un jugador antes de convocarlo para un torneo importante como el Mundial.
Dijo: «Depende de cómo esté Neymar. Ponlo a jugar 10 partidos seguidos con el Santos y entonces podrás hacer una valoración. Pero en los últimos dos o tres años, ¿cuándo ha jugado él esa cantidad de partidos? No lo ha hecho. Ese es el problema, es su salud. Y sus problemas de lesiones se han agravado. Las lesiones han aumentado».
Estableciendo paralelismos con 1986
En declaraciones previas al partido amistoso de Brasil contra Francia en Boston, Ancelotti se refirió al debate en curso sobre la ausencia de Neymar e insistió en que, aunque respeta la opinión pública, su función es tomar decisiones pragmáticas en beneficio del colectivo. «El fútbol no es una ciencia exacta», señaló Ancelotti, defendiendo su decisión de dejar fuera al delantero del Santos. Esta postura coincide con la opinión de Zico, quien recordó sus propias dificultades físicas durante el Mundial de 1986. Zico advirtió que su experiencia personal demuestra por qué un entrenador debe priorizar la fiabilidad física por encima del poderío de las estrellas, especialmente cuando un jugador no está totalmente preparado para las exigencias de la competición de élite.
«Aprendí, por mi propio caso, que no pude ir al Mundial de 1986; tenía una lesión grave de rodilla, no tenía continuidad, no me gané la confianza del entrenador para que me alineara desde el principio, y con toda razón, él tenía sus criterios», admitió Zico. «Se trata de saber qué piensa Ancelotti. Y puede que no lo convoque. Desde fuera es fácil. Todos tenemos nuestra selección».
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El impacto psicológico de las lesiones
Más allá de las limitaciones físicas, Zico destacó la barrera mental que se crea cuando un jugador ya no puede confiar en su cuerpo. Advirtió de que Neymar parece estar entrando en una fase en la que las lesiones leves se vuelven más frecuentes, ya que el cuerpo intenta compensar los daños previos, un ciclo que acabó provocando la retirada de Zico de los terrenos de juego.
«Muchas veces, los que pasamos por esto tenemos miedo de ir a por un balón más fuerte, tenemos miedo. Yo dejé de jugar por eso. Empecé a tener problemas musculares, en las pantorrillas. Ya no podía más, ya no podía entrenar. Yo, que adoraba entrenar, ya no podía, y dije que era hora de parar», concluyó Zico.