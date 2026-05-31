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Neymar llevará el dorsal {número} con Brasil en el Mundial 2026, tras superar el susto de no ser convocado por Carlo Ancelotti
Neymar conserva el título
La estrella aún no está al 100 % de su forma física y es duda para el debut de la Seleção por una lesión en la pantorrilla, pero ya se puso la camiseta. Aunque su falta de minutos y los problemas físicos generaban dudas, la CBF apostó por la continuidad. Neymar se recupera de una lesión de grado II en la pantorrilla, pero ya completó su primera sesión sobre el césped, lo que renueva el optimismo sobre su participación. Es una muestra de confianza en la estrella del Santos, líder espiritual de Brasil pese a la turbulenta preparación para el torneo en Norteamérica.
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Superar el miedo a la selección
La convocatoria de Neymar y la asignación del dorsal número 10 se producen tras meses de especulaciones sobre su situación bajo el actual cuerpo técnico. Durante meses se especuló sobre su posible exclusión, mientras el cuerpo técnico valoraba juventud frente a experiencia. Finalmente, el jugador de 34 años se mantiene como pieza clave en la búsqueda de la sexta estrella. Tiene 15 días para llegar en óptimas condiciones, pero recibir su dorsal favorito indica que su lugar está garantizado.
Los hombres de confianza de Ancelotti
Más allá de los titulares sobre Neymar, la convocatoria muestra el núcleo del equipo en el que Ancelotti confiará en Norteamérica. Vinicius Jr., estrella del Real Madrid, llevará el dorsal 7. Como pivote, el veterano Casemiro usará el 5.
En la portería, Alisson llevará el 1, Weverton el 12 y Ederson el 23. Esta estabilidad defensiva es clave, pues Brasil llega como favorito al título.
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Nos esperan pruebas inmediatas
Los aficionados no tendrán que esperar mucho para ver estos números en acción, pues la CBF confirmó que el equipo estrenará las camisetas en sus últimos partidos de preparación. La selección se enfrentará a Panamá este domingo y a Egipto el sábado siguiente. Aunque Neymar podría perderse el encuentro contra Egipto para seguir con su rehabilitación, su inclusión en la convocatoria supone un gran impulso anímico para el equipo.
«Es un partido importante para despedirnos de nuestra afición y de nuestro estadio. Mañana jugarán todos», afirmó el seleccionador italiano.